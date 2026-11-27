Бійці мобільно-вогневої групи. Фото: Національна поліція України

У ніч на 27 листопада російські війська запустили по Україні 155 безпілотників, серед яких 83 реактивні "Шахеди". Сили протиповітряної оборони збили та подавили 110 ворожих цілей, зокрема 51 реактивний дрон. Водночас зафіксовано влучання на 27 локаціях. В небі досі є ворожі безпілотники.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звіт Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Що відомо про російську атаку по Україні за добу

Станом на 08:00 ранку 27 листопада українські оборонці неба збили та подавили 110 ворожих безпілотників. Серед нейтралізованих цілей були ідентифіковані ударні дрони типу Shahed, зокрема 51 реактивний, а також безпілотники "Гербера" та апарати інших типів.

Статистика збиття 27 листопада. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Попри високу результативність оборони, уникнути наслідків на землі не вдалося. Влучання засобів було зафіксовано на 27 локаціях, також на чотирьох локаціях впали уламки безпілотників. Станом на ранок атака продовжується, у повітряному просторі України все ще фіксують декілька ворожих дронів.

Повітряний напад противника розпочався ще о 18:00 26 листопада і тривав усю ніч на 27 листопада. Загалом російська армія застосувала 155 безпілотників. Серед них були ударні дрони Shahed, 83 з яких були реактивними, апарати "Гербера", а також дрони-імітатори типу "Пародія".

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Пуски здійснювалися одразу з кількох напрямків. Частину безпілотників запустили з території Росії: із районів Орла, Міллерово, Курська, Шаталово та Приморсько-Ахтарська. Решту дронів ворог спрямував із тимчасово окупованих територій України, зокрема, з Донецька та селища Гвардійське в Автономній Республіці Крим.

Новини.LIVE повідомляли, що Україна активно посилює протиповітряну оборону новими розробками для знищення російських дронів. Відомо, що реактивні безпілотники-перехоплювачі вже тестують у реальних боях, а військові разом із розробниками постійно допрацьовують їх для кращої ефективності.

Водночас постачання західних засобів ППО відбувається із затримками. Пентагон призупинив передачу Україні близько 60 ракет-перехоплювачів PAC-2 та PAC-3 для комплексів Patriot, які вже оплатили союзники, через позицію міністра оборони США Піта Гегсета.