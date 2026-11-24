Міністр оборони США Піт Гегсет. Фото: Reuters

Міністерство оборони США затримує передачу Україні близько 60 ракет-перехоплювачів для зенітних ракетних комплексів Patriot. Постачання боєприпасів PAC-2 і PAC-3, закуплених західними союзниками, відкладається через позицію очільника Пентагону Піта Гегсета.

Про це повідомили Новини.LIVE з посиланням на Financial Times.

Реклама

Будівля Пентагону. Фото: Reuters

США затримують передачу ракет Patriot Україні

За даними видання, йдеться про ракети американського виробництва, які для української протиповітряної оборони придбали західні партнери, зокрема з європейських запасів. Однак їхнє постачання потребує окремого погодження з боку Вашингтона.

Законодавство США передбачає контроль за подальшим продажем або передачею озброєння, виготовленого у США, третім країнам. Тому навіть після закупівлі ракет союзниками їхнє передання українській стороні залежить від відповідного дозволу американської влади.

Джерело стверджує, що затримка пов'язана безпосередньо з рішеннями міністра оборони США Гегсета. Наразі не уточнюється, коли саме Пентагон може погодити постачання боєприпасів.

Читайте також:

Ракети PAC-2 і PAC-3 використовуються комплексами Patriot для перехоплення повітряних цілей. Модифікація PAC-3 призначена для протидії балістичним ракетам.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський розповів про переговори з американською компанією Raytheon щодо спільного виробництва ракет для систем Patriot.

Також Новини.LIVE писали, що Німеччина та Норвегія оголосили про спільне фінансування закупівлі американських ракет PAC-2 і PAC-3 для України. Допомогу нададуть у межах програми PURL, а внесок Берліна становитиме 300 млн доларів. Крім того, Німеччина передасть додаткові системи IRIS-T, радари та боєприпаси для винищувачів F-16.