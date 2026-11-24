Министр обороны США Пит Хегсет. Фото: Reuters

Министерство обороны США задерживает передачу Украине около 60 ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot. Поставки боеприпасов PAC-2 и PAC-3, закупленных западными союзниками, откладываются из-за позиции главы Пентагона Пита Хегсета.

Об этом сообщили Новини.LIVE со ссылкой на Financial Times.

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Здание Пентагона. Фото: Reuters

США задерживают передачу ракет Patriot Украине

По данным издания, речь идет о ракетах американского производства, которые для украинской противовоздушной обороны приобрели западные партнеры, в частности из европейских запасов. Однако их поставка требует отдельного согласования со стороны Вашингтона.

Законодательство США предусматривает контроль за дальнейшей продажей или передачей вооружения, произведенного в США, третьим странам. Поэтому даже после закупки ракет союзниками их передача украинской стороне зависит от соответствующего разрешения американских властей.

Источник утверждает, что задержка связана непосредственно с решениями министра обороны США Хегсета. Пока не уточняется, когда именно Пентагон может согласовать поставки боеприпасов.

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Ракеты PAC-2 и PAC-3 используются комплексами Patriot для перехвата воздушных целей. Модификация PAC-3 предназначена для противодействия баллистическим ракетам.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал о переговорах с американской компанией Raytheon относительно совместного производства ракет для систем Patriot.

Также Новини.LIVE писали, что Германия и Норвегия объявили о совместном финансировании закупки американских ракет PAC-2 и PAC-3 для Украины. Помощь предоставят в рамках программы PURL, а вклад Берлина составит 300 млн долларов. Кроме того, Германия передаст дополнительные системы IRIS-T, радары и боеприпасы для истребителей F-16.