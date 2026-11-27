Бойцы мобильно-огневой группы. Фото: Национальная полиция Украины

В ночь на 27 ноября российские войска запустили по Украине 155 беспилотников, среди которых 83 реактивных "Шахеда". Силы противовоздушной обороны сбили и подавили 110 враждебных целей, в том числе 51 реактивный дрон. В то же время, зафиксировано попадание на 27 локациях. В небе до сих пор есть вражеские беспилотники.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет Командования Воздушных сил ВСУ.

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Что известно о российской атаке по Украине в сутки

По состоянию на 08:00 утра 27 ноября украинские защитники неба сбили и подавили 110 вражеских беспилотников. Среди нейтрализованных целей были идентифицированы ударные дроны типа Shahed, в том числе 51 реактивный, а также беспилотники Гербера и аппараты других типов.

Статистика ущерба 27 ноября. Фото: Воздушные силы ВСУ

Несмотря на высокую результативность обороны, избежать последствий на земле не удалось. Попадание средств было зафиксировано на 27 локациях, также на четырех локациях упали обломки беспилотников. По утрам атака продолжается, в воздушном пространстве Украины все еще фиксируют несколько вражеских дронов.

Воздушное нападение противника началось еще в 18:00 26 ноября и продолжалось всю ночь на 27 ноября. В общей сложности российская армия применила 155 беспилотников. Среди них были ударные дроны Shahed, 83 из которых были реактивными, аппараты "Гербера", а также дроны-имитаторы типа "Пародия".

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Пуски осуществлялись сразу по нескольким направлениям. Часть беспилотников была запущена с территории России: из районов Орла, Миллерово, Курска, Шаталово и Приморско-Ахтарска. Остальные дроны враг направил с временно оккупированных территорий Украины, в частности, из Донецка и поселка Гвардейское в Автономной Республике Крым.

Новини.LIVE сообщали, что Украина активно усиливает противовоздушную оборону новыми разработками для уничтожения российских дронов. Известно, что реактивные беспилотники перехватчики уже тестируют в реальных боях , а военные вместе с разработчиками постоянно дорабатывают их для лучшей эффективности.

В то же время, поставка западных средств ПВО происходит с задержками. Пентагон приостановил передачу Украине около 60 ракет-перехватчиков PAC-2 и PAC-3 для уже оплативших союзники комплексов Patriot из-за позиции министра обороны США Пита Гегсета.