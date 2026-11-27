Россия нанесла удар по Винницкой области: повреждены объекты энергетики
В ночь на пятницу, 27 ноября, российские войска атаковали Винницкую область, в результате чего были повреждены объекты энергетической и железнодорожной инфраструктуры. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Об этом сообщили Новини.LIVE со ссылкой на главу Винницкой областной военной администрации Наталью Заболотную.
Последствия ночной атаки на Винницкую область
В настоящее время все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий обстрела.
В то же время глава ОВА не уточнила, какие именно энергетические и железнодорожные объекты были повреждены.
Также пока нет информации о масштабах разрушений и возможных ограничениях в работе инфраструктуры.
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что стало известно о последствиях российских обстрелов Житомирского и Коростенского районов за прошедшие сутки. В результате атак пострадали два человека, одного из которых госпитализировали.
Также Новини.LIVE писали, что российские оккупанты более 20 раз атаковали беспилотниками пять районов Днепропетровской области. В Кривом Роге в результате удара погиб человек. Еще двух мужчин, пострадавших в Никопольском районе, госпитализировали в тяжелом состоянии.