Спасатели после обстрела. Иллюстративное фото: ГСЧС

В ночь на пятницу, 27 ноября, российские войска атаковали Винницкую область, в результате чего были повреждены объекты энергетической и железнодорожной инфраструктуры. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщили Новини.LIVE со ссылкой на главу Винницкой областной военной администрации Наталью Заболотную.

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Последствия ночной атаки на Винницкую область

В настоящее время все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий обстрела.

В то же время глава ОВА не уточнила, какие именно энергетические и железнодорожные объекты были повреждены.

Также пока нет информации о масштабах разрушений и возможных ограничениях в работе инфраструктуры.

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Сообщение Натальи Заболотной. Фото: скриншот

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что стало известно о последствиях российских обстрелов Житомирского и Коростенского районов за прошедшие сутки. В результате атак пострадали два человека, одного из которых госпитализировали.

Также Новини.LIVE писали, что российские оккупанты более 20 раз атаковали беспилотниками пять районов Днепропетровской области. В Кривом Роге в результате удара погиб человек. Еще двух мужчин, пострадавших в Никопольском районе, госпитализировали в тяжелом состоянии.