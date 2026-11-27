Руйнування в приватному будинку. Фото: Віталій Бунечко

Російські війська протягом минулої доби завдали ударів по Житомирському та Коростенському районах. Пошкоджено приватні оселі, знищено цивільні автомобілі, а також атаковано об'єкти енергетики й логістики. Поранення дістали двоє жителів, рятувальники ДСНС загасили всі пожежі.

Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає Новини.LIVE.

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Наслідки атаки РФ по Житомирщині

Минулої доби через російські атаки у Житомирському та Коростенському районах постраждали двоє людей. Одного з травмованих доправили до медичного закладу для надання допомоги.

Пожежа на території приватного будинку в Житомирській області. Фото: Житомирська ОВА

Окрім людських травм, обстріли спричинили руйнування в житловому секторі. На території районів пошкоджено приватні житлові будинки. Також внаслідок ворожих ударів знищено цивільні автомобілі.

Рятувальник гасить пожежу. Фото: Житомирська ОВА

Під прицілом противника протягом минулої доби опинилися не лише приватні оселі, а й важливі об'єкти забезпечення. Російські війська атакували енергетичну та логістичну інфраструктуру.

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Після ударів виникли загоряння. На місцях працювали підрозділи ДСНС, які повністю ліквідували всі пожежі, спричинені ворожими обстрілами.

Новини.LIVE повідомляли, що російські війська продовжують масовано обстрілювати прифронтові регіони та цивільні заклади України. Зокрема, удень 26 листопада ворожий безпілотник влучив у головний корпус Харківського авіаційного інституту, спричинивши пожежу. Через це поранень зазнали четверо працівників вишу, яких госпіталізували.

Під потужними обстрілами перебуває і Запорізька область. У четвер, 26 листопада, стало відомо, що по 49 населених пунктах регіону та самому обласному центру окупанти завдали майже 700 ударів, унаслідок чого загинула людина, а ще 16 жителів дістали поранення.