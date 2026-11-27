Разрушения в частном доме. Фото: Виталий Бунечко

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Житомирскому и Коростенскому районам. Повреждены частные дома, уничтожены гражданские автомобили, а также подверглись атакам объекты энергетики и логистики. Двое жителей получили ранения, спасатели ГСЧС потушили все пожары.

Об этом сообщил начальник Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает Новини.LIVE.

Реклама

Последствия атаки РФ по Житомирской области

За прошедшие сутки в результате российских атак в Житомирском и Коростенском районах пострадали два человека. Одного из пострадавших доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Пожар на территории частного дома в Житомирской области. Фото: Житомирская ОГА

Помимо травм людей, обстрелы привели к разрушениям в жилом секторе. На территории районов повреждены частные жилые дома. Также в результате вражеских ударов уничтожены гражданские автомобили.

Спасатель тушит пожар. Фото: Житомирская ОГА

Под прицелом противника за прошедшие сутки оказались не только частные дома, но и важные объекты инфраструктуры. Российские войска атаковали энергетическую и логистическую инфраструктуру.

Читайте также:

После ударов возникли возгорания. На местах работали подразделения ГСЧС, которые полностью ликвидировали все пожары, вызванные вражескими обстрелами.

Новини.LIVE сообщали, что российские войска продолжают массированно обстреливать прифронтовые регионы и гражданские объекты Украины. В частности, днем 26 ноября вражеский беспилотник попал в главный корпус Харьковского авиационного института, вызвав пожар. В результате ранения получили четверо сотрудников вуза, которых госпитализировали.

Под мощными обстрелами находится и Запорожская область. В четверг, 26 ноября, стало известно, что по 49 населенным пунктам региона и самому областному центру оккупанты нанесли почти 700 ударов, в результате чего погиб один человек, а еще 16 жителей получили ранения.