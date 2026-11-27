Рятувальники. Фото: ДСНС

Російські окупанти атакували Запоріжжя та Запорізьку область. Ворог завдав 699 ударів по 49 населених пунктах. Внаслідок обстрілу загинула людина, ще 16 отримали поранення.

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров у пʼятницю, 27 листопада, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Запорізької області

Ворог завдав удару ракетою по Козаківському. Крім того, Росія здійснила 18 авіаударів по Балабиному, Зарічному, Ясній Поляні, Кущовому, Новоіванівці, Щасливому, Шевченківському, Одарівці, Таврійському, Новорозівці, Запасному, Юрківці та Трудолюбівці.

Наслідки російського обстрілу Запорізької області. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Ще 564 дронів різних типів, переважно FPV, атакували Запоріжжя, Канівське, Розумівку, Степногірськ, Річне, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Новояковлівку, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Преображенку, Новопавлівку, Чарівне, Білогір’я, Червону Криницю, Єгорівку, Новоселівку, Гуляйпільське, Копані, Долинку, Гірке, Верхню Терсу, Рівне, Воздвижівку, Добропілля, Різдвянку, Придорожнє, Косівцеве, Нове Запоріжжя та Тернувате.

Зафіксовано також два обстріли з реактивних систем залпового вогню по Гуляйпільському та Єгорівці.

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"114 артилерійських ударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Преображенці, Чарівному, Білогір’ю, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Копаням, Верхній Терсі, Воздвижівці, Добропіллю та Косівцевому", — зазначив Федоров.

Загалом надійшло 119 повідомлень про руйнування та пошкодження житла, авто та обʼєктів інфраструктури.

Допис Федорова. Фото: скриншот

Допис Федорова. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, Росія атакувала Запоріжжя та вбила чотирьох поліцейських. У момент ворожого обстрілу вони перебували на службі та виконували професійний обовʼязок.

А у ніч проти 26 листопада російські окупанти обстріляли чотири райони Дніпропетровської області. Противник поранив 46-річного чоловіка на Нікопольщині.