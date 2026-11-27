Спасатели. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты атаковали Запорожье и Запорожскую область. Враг нанес 699 ударов по 49 населённым пунктам. В результате обстрела один человек погиб, ещё 16 получили ранения.

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров в пятницу, 27 ноября, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Запорожской области

Враг нанес ракетный удар по Козаковскому. Кроме того, Россия нанесла 18 авиаударов по Балабиному, Заречному, Ясной Поляне, Кущовому, Новоивановке, Счастливому, Шевченковскому, Одаровке, Таврийскому, Новорозовке, Запасному, Юрковке и Трудолюбовке.

Последствия российского обстрела Запорожской области. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Ещё 564 дрона различных типов, преимущественно FPV, атаковали Запорожье, Каневское, Розумовку, Степногорск, Речное, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Новояковлевку, Орехов, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Преображенку, Новопавловку, Чаривное, Белогорье, Красную Криницу, Егоровку, Новоселовку, Гуляйпольское, Копани, Долинку, Горкое, Верхнюю Терсу, Ровно, Воздвижевку, Доброполье, Рождественку, Придорожное, Косовцево, Новое Запорожье и Тернуватое.

Также зафиксированы два обстрела из реактивных систем залпового огня по Гуляйпольскому и Егоровке.

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"114 артиллерийских ударов пришлось на Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Орехов, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Преображенку, Чаривному, Белогорье, Новоселовке, Гуляйпольском, Горком, Копанях, Верхней Терсе, Воздвижке, Доброполье и Косовцевом", — отметил Федоров.

Всего поступило 119 сообщений о разрушении и повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Пост Федорова. Фото: скриншот

Пост Федорова. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, Россия атаковала Запорожье и убила четырёх полицейских. В момент вражеского обстрела они находились на службе и выполняли служебный долг.

А в ночь на 26 ноября российские оккупанты обстреляли четыре района Днепропетровской области. Противник ранил 46-летнего мужчину в Никопольском районе.