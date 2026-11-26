Ликвидация последствий российского обстрела Днепропетровской области. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в ночь на 26 ноября атаковали Днепропетровскую область. Под ударом противника оказались четыре района. Известно о ранении 46-летнего мужчины.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Днепропетровской области

В Никопольском районе противник нанес удары по Никополю и Марганецкой громаде, в результате чего ранение получил мужчина.

Спасатели ликвидируют последствия российского обстрела Днепропетровской области. Фото: ГСЧС

А в Павлограде повреждены торговый центр и АЗС.

Атака России на Днепропетровскую область. Фото: ГСЧС

В результате российских обстрелов в Кривом Роге загорелись магазин и складское здание. Кроме того, повреждения получила инфраструктура Новопольской общины.

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Последствия российского обстрела Днепропетровской области 26 ноября. Фото: ГСЧС

Ликвидация последствий российского обстрела Днепропетровской области. Фото: ГСЧС

В Николаевской общине Синельниковского района произошел пожар на агропредприятии.

Спасатели уже ликвидировали все очаги возгорания.

Сообщение ГСЧС. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, депутат Днепровского горсовета Даниил Миро сообщил о сложной ситуации с электроснабжением в городе. По его словам, отдельные районы остаются без света по два-три суток.

А 24 ноября в результате российского обстрела Днепропетровской области ранения получили двое мужчин в Павлограде. Кроме того, произошел пожар.