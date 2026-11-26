Россия атаковала четыре района Днепропетровщины: есть раненый
Российские оккупанты в ночь на 26 ноября атаковали Днепропетровскую область. Под ударом противника оказались четыре района. Известно о ранении 46-летнего мужчины.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Новини.LIVE.
Российский обстрел Днепропетровской области
В Никопольском районе противник нанес удары по Никополю и Марганецкой громаде, в результате чего ранение получил мужчина.
А в Павлограде повреждены торговый центр и АЗС.
В результате российских обстрелов в Кривом Роге загорелись магазин и складское здание. Кроме того, повреждения получила инфраструктура Новопольской общины.
В Николаевской общине Синельниковского района произошел пожар на агропредприятии.
Спасатели уже ликвидировали все очаги возгорания.
Как писали Новини.LIVE, депутат Днепровского горсовета Даниил Миро сообщил о сложной ситуации с электроснабжением в городе. По его словам, отдельные районы остаются без света по два-три суток.
А 24 ноября в результате российского обстрела Днепропетровской области ранения получили двое мужчин в Павлограде. Кроме того, произошел пожар.