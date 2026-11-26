Энергетик после российской атаки на ТЭС. Фото: ДТЭК

Депутат Днепровского городского совета Даниил Миро рассказал о ситуации с электроснабжением в Днепре. По его словам, есть районы, которые остаются без электричества по 2–3 суток. По его словам, графиков отключений фактически не существует.

Об этом Даниил Миро рассказал в эфире Ранок.LIVE.

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Ситуация с освещением в Днепре

В некоторых районах города электроснабжение отсутствует уже по два-три суток. Даже когда свет ненадолго появляется — всего на час-полтора — этого недостаточно для полноценного обеспечения повседневных нужд.

"Понятно, что наши энергетики делают невозможное, но сегодня ситуация такова, что в Днепре и в области, как сказал президент, пожалуй, самая плохая ситуация с электричеством", — говорит Миро.

Он отметил, что фактически город живет без графиков отключений, а мощности имеющихся генераторов недостаточно, чтобы обеспечить стабильное электроснабжение и отопление многоэтажных жилых домов и крупных сооружений.

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"Свет на час может где-то появиться, если повезет. То, что разделено по группам, в принципе, не соответствует действительности", — добавил депутат.

Как писали Новини.LIVE, 24 ноября в Днепре после отключения электричества прекратили движение трамваи и троллейбусы, в результате чего на остановках образовались большие очереди. Российские оккупанты в очередной раз атаковали город.

А украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что российские оккупанты изменили тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины и стремятся лишить целые регионы доступа к электроэнергии. Сейчас самая сложная ситуация наблюдается в Одессе и Днепропетровской области.