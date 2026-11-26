Енергетик після російської атаки на ТЕС. Фото: ДТЕК

Депутат Дніпровської міської ради Данило Міро розповів про ситуацію зі світло у Дніпрі. За його словами, є райони, які залишаються без електропостачання по 2-3 доби. За його словами, графіків відключень фактично не існує.

Про це Данило Міро розповів в ефірі Ранок.LIVE.

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Ситуація зі світлом у Дніпрі

У деяких районах міста електропостачання відсутнє вже по дві-три доби. Навіть коли світло ненадовго з’являється — лише на годину-півтори — цього недостатньо для повноцінного забезпечення повсякденних потреб.

"Зрозуміло, що наші енергетики роблять неможливе, але сьогодні така ситуація, що в Дніпрі і в області, як сказав президент, мабуть, найгірша ситуація зі світлом", — каже Міро.

Він зазначив, що фактично місто живе без графіків відключень, а потужності наявних генераторів недостатньо, щоб забезпечити стабільне електропостачання та тепло багатоповерхових житлових будинків і великих споруд.

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"Світло на годину може десь з'явитися, якщо повезе. Те, що поділено по групах, у принципі, не відповідає дійсності", — додав депутат.

Як писали Новини.LIVE, 24 листопада у Дніпрі після знеструмлення припинили рух трамваї та тролейбуси, внаслідок чого на зупинках утворилися великі черги. Російські окупанти вкотре атакували місто.

А український лідер Володимир Зеленський наголошував, що російські окупанти змінили тактику ударів по енергетичній інфраструктурі України та прагнуть позбавити цілі регіони доступу до електроенергії. Наразі найскладніша ситуація спостерігається в Одесі та Дніпропетровській області.