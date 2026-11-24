У Дніпрі стоїть електротранспорт через відключення світла внаслідок атак РФ. Фото: Альона Шевчук/Новини.LIVE

У Дніпрі після чергового знеструмлення припинили рух трамваї та тролейбуси. Через це пасажирам доводиться користуватися автобусами, а на зупинках утворилися великі черги. Також місто зазнало ворожої атаки, внаслідок якої пошкоджено багатоповерхівку та постраждали четверо людей.

Про це з місця події інформує журналістка Новини.LIVE Альона Шевчук у вівторок, 24 листопада.

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У Дніпрі зупинилися трамваї та тролейбуси

Після чергового знеструмлення в Дніпрі припинив роботу весь електротранспорт. Трамваї та тролейбуси не курсують, тому жителям міста доводиться пересідати на автобуси.

Через збільшення кількості пасажирів на зупинках уже утворилися великі черги.

Увечері, коли люди повертатимуться з роботи, ситуація може ще більше ускладнитися.

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Наслідки атак РФ на Дніпро 24 листопада

Водночас сьогодні місто зазнало чергової атаки з боку РФ. За попередньою інформацією, внаслідок удару пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Спочатку він зазначив, що інформацію про постраждалих уточнюють.

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки щонайменше четверо людей постраждали. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук уточнив, що через ворожу атаку пошкоджено останній поверх багатоповерхівки.

Скриншот повідомлень Олександра Ганжі/Telegram

Скриншот повідомлення Миколи Лукашука/Telegram

РФ атакувала автомобіль енергетиків ДТЕК

Також 24 листопада поблизу одного з прифронтових сіл Дніпропетровщини російський FPV-дрон атакував автомобіль оперативно-виїзної бригади ДТЕК "Дніпровські електромережі". У цей час енергетики оглядали лінії електропередачі.

Як повідомили в ДТЕК, службовий пікап був припаркований, а фахівці перебували на безпечній відстані від нього. Унаслідок прямого влучання дрона автомобіль зазнав значних пошкоджень: зокрема, було зруйновано капот і передню частину машини. Працівники не постраждали.

У компанії зазначили, що російські війська продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру та транспорт енергетиків, наражаючи на небезпеку людей, які забезпечують роботу електромереж і відновлюють електропостачання після обстрілів.

Новини.LIVE інформували, що внаслідок російських атак на Дніпропетровщині 24 листопада постраждали двоє чоловіків у Павлограді. У місті також виникла пожежа, а в Піщанській громаді Самарівського району пошкоджено складські приміщення. На Нікопольщині під ударом опинилися Нікополь і Марганецька громада.

Також ми писали, що станом на 23 листопада внаслідок російських атак на Дніпропетровщині без електропостачання залишалися близько 353 тисяч осель. Протягом двох днів під ударами опинилися чотири енергооб’єкти ДТЕК, на деяких виникли пожежі. Енергетики продовжують ремонтні роботи, насамперед відновлюючи живлення об’єктів критичної інфраструктури.