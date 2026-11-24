Рятувальники на місці атаки РФ. Фото ілюстративне: facebook.com/DSNS.GOV.UA

У вівторок, 24 листопада, внаслідок російських ударів по Дніпропетровській області поранення дістали двоє чоловіків у Павлограді. Як повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, у місті також спалахнула пожежа.

Про це повідомляють Новини.LIVЕ з посиланням на ранкове зведення очільника області.

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Повідомлення Олександра Ганжі. Скриншот: t.me/dnipropetrovskaODA

Що відомо про постраждалих у Павлограді

Пораненим чоловікам 29 та 36 років. Госпіталізації вони не потребували.

"Вони лікуються амбулаторно", — зазначив Ганжа.

Наслідки російських атак на Дніпропетровщині

У Піщанській громаді Самарівського району внаслідок ударів безпілотників пошкоджені складські приміщення.

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На Нікопольщині росіяни атакували Нікополь та Марганецьку громаду.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVЕ повідомляли, що 23 листопада російські війська обстріляли громади шести районів Дніпропетровської області. Внаслідок ударів дронів та артилерії пошкоджені будинки, транспорт та об'єкти інфраструктури.

Також ми інформували про атаки РФ на енергетику Дніпропетровщини. За два дні росіяни завдали ударів по чотирьох енергооб'єктах ДТЕК, через що близько 353 тисяч осель залишилися без світла.