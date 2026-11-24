Спасатели на месте нападения РФ. Иллюстративное фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Во вторник, 24 ноября, в результате российских ударов по Днепропетровской области ранения получили двое мужчин в Павлограде. Как сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, в городе также вспыхнул пожар.

Об этом сообщают Новини.LIVЕ со ссылкой на утренний отчет главы области.

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Сообщение Александра Ганжи. Скриншот: t.me/dnipropetrovskaODA

Что известно о пострадавших в Павлограде

Раненым мужчинам 29 и 36 лет. Госпитализация им не потребовалась.

"Они проходят амбулаторное лечение", — отметил Ганжа.

Последствия российских атак в Днепропетровской области

В Песчанской общине Самаровского района в результате ударов беспилотников повреждены складские помещения.

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В Никопольском районе россияне атаковали Никополь и Марганецкую общину.

Напомним, ранее Новини.LIVЕ сообщали, что 23 ноября российские войска обстреляли общины шести районов Днепропетровской области. В результате ударов дронов и артиллерии повреждены дома, транспорт и объекты инфраструктуры.

Также мы сообщали об атаках РФ на энергетику Днепропетровской области. За два дня россияне нанесли удары по четырём энергообъектам ДТЭК, из-за чего около 353 тысяч домов остались без света.