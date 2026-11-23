Спасатели устраняют последствия российской атаки. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Днепропетровской области, применяя беспилотники и артиллерию. Под обстрелом оказались населенные пункты в шести районах региона; повреждены жилые дома, транспортные средства и объекты инфраструктуры.

Об этом 23 ноября сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, сообщает Новини.LIVE.

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Какие районы Днепропетровской области оказались под ударом

В течение дня российские войска более 40 раз атаковали шесть районов области. В Никопольском районе под обстрелами оказались райцентр, Марганецкая, Червоногригоровская и Покровская общины.

Пост Олександра Ганжи. Фото: скриншот

Там повреждены многоквартирные и частные дома, складское помещение, автомобили и инфраструктура.

В результате атак погибли два человека. Еще две женщины в возрасте 67 и 68 лет получили ранения. Они будут лечиться амбулаторно.

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Эвакуация раненой женщины в Днепропетровской области. Фото: t.me/mykola_lukashuk/29869

Спасатель тушит пожар в доме. Фото: t.me/mykola_lukashuk/29869

В Подгородненской общине Днепровского района повреждены частные дома, гараж и инфраструктура.

Где в Днепропетровской области возникли пожары

В Павлограде в результате обстрелов повреждены гаражи, автомобиль и автокран. Также возник пожар.

Ликвидация последствий российского нападения. Фото: t.me/mykola_lukashuk/29869

В Софиевской общине Криворожского района загорелись заправка и грузовик. Пострадал 63-летний мужчина, он будет лечиться амбулаторно.

В Шахтерской и Дубовиковской общинах Синельниковского района повреждены автомобили. В городе Самар из-за российской атаки загорелся автомобиль.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области без электроснабжения остались около 353 тысяч домов. Под ударом оказались четыре энергообъекта ДТЭК, в регионе ввели экстренные отключения света.

Также 22 ноября российский дрон пробил крышу десятиэтажного дома в жилом массиве "Победа" в Днепре. В результате удара одна квартира фактически разрушена, ещё около 20 квартир повреждены, однако все жильцы остались живы.