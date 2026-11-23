Рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Дніпропетровської області, застосовуючи безпілотники та артилерію. Під вогнем опинилися громади в шести районах регіону, пошкоджені житлові будинки, транспортні засоби та об’єкти інфраструктури.

Про це 23 листопада повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, інформує Новини.LIVE.

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Які райони Дніпропетровщини опинилися під ударом

Упродовж дня російські війська понад 40 разів атакували шість районів області. На Нікопольщині під обстрілами були райцентр, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади.

Допис Олександра Ганжи. Фото: скриншот

Там пошкоджені багатоквартирний і приватні будинки, складське приміщення, автомобілі та інфраструктура.

Унаслідок атак загинули двоє людей. Ще дві жінки віком 67 та 68 років дістали поранень. Вони лікуватимуться амбулаторно.

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Евакуація пораненої жінки на Дніпропетровщині. Фото: t.me/mykola_lukashuk/29869

Рятувальник ліквідовує загоряння будинку. Фото: t.me/mykola_lukashuk/29869

У Підгородненській громаді Дніпровського району пошкоджені приватні будинки, гараж та інфраструктура.

Де на Дніпропетровщині виникли пожежі

У Павлограді внаслідок обстрілів пошкоджені гаражі, автомобіль та автокран. Також виникла пожежа.

Ліквідація наслідків російської атаки. Фото: t.me/mykola_lukashuk/29869

У Софіївській громаді Криворізького району загорілися заправка та вантажівка. Постраждав 63-річний чоловік, він лікуватиметься амбулаторно.

У Шахтарській та Дубовиківській громадах Синельниківського району пошкоджені автомобілі. У місті Самар через російську атаку загорілася автівка.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що через російські удари по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровщини без електропостачання залишилися близько 353 тисяч осель. Під атакою опинилися чотири енергооб’єкти ДТЕК, у регіоні запровадили екстрені відключення світла.

Також 22 листопада російський дрон пробив дах десятиповерхівки на житловому масиві Перемога у Дніпрі. Внаслідок удару одну квартиру фактично зруйновано, ще близько 20 осель пошкоджено, однак усі мешканці вціліли.