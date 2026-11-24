В Днепре остановился электротранспорт из-за отключения света в результате атак РФ. Фото: Алена Шевчук/Новини.LIVE

В Днепре после очередного отключения электричества прекратили движение трамваи и троллейбусы. Из-за этого пассажирам приходится пользоваться автобусами, а на остановках образовались большие очереди. Кроме того, город подвергся вражеской атаке, в результате которой было повреждено многоэтажное здание и пострадали четыре человека.

Об этом с места событий сообщает журналистка Новини.LIVE Алена Шевчук во вторник, 24 ноября.

Реклама

В Днепре остановились трамваи и троллейбусы

После очередного отключения электричества в Днепре прекратил работу весь электротранспорт. Трамваи и троллейбусы не курсируют, поэтому жителям города приходится пересаживаться на автобусы.

Из-за увеличения количества пассажиров на остановках уже образовались большие очереди.

Вечером, когда люди будут возвращаться с работы, ситуация может ещё больше осложниться.

Читайте также:

Последствия атак РФ на Днепр 24 ноября

В то же время сегодня город подвергся очередной атаке со стороны РФ. По предварительной информации, в результате удара поврежден многоэтажный жилой дом.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа. Сначала он отметил, что информация о пострадавших уточняется.

Впоследствии стало известно, что в результате атаки пострадали как минимум четыре человека. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук уточнил, что в результате вражеской атаки был повреждён последний этаж многоэтажного дома.

Скриншот сообщений Александра Ганжи/Telegram

Скриншот сообщения Николая Лукашука/Telegram

Россия атаковала автомобиль энергетиков ДТЭК

Также 24 ноября вблизи одного из прифронтовых сел Днепропетровской области российский FPV-дрон атаковал автомобиль оперативно-выездной бригады ДТЭК "Днепровские электросети". В это время энергетики осматривали линии электропередачи.

Как сообщили в ДТЭК, служебный пикап был припаркован, а специалисты находились на безопасном расстоянии от него. В результате прямого попадания дрона автомобиль получил значительные повреждения: в частности, были разрушены капот и передняя часть машины. Работники не пострадали.

В компании отметили, что российские войска продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру и транспорт энергетиков, подвергая опасности людей, которые обеспечивают работу электросетей и восстанавливают электроснабжение после обстрелов.

Новини.LIVE сообщали, что в результате российских атак в Днепропетровской области 24 ноября пострадали двое мужчин в Павлограде. В городе также возник пожар, а в Песчанской громаде Самаровского района были повреждены складские помещения. В Никопольском районе под ударом оказались Никополь и Марганецкая громада.

Также мы писали, что по состоянию на 23 ноября в результате российских атак в Днепропетровской области без электроснабжения оставались около 353 тысяч домов. В течение двух дней под ударами оказались четыре энергообъекта ДТЭК, на некоторых возникли пожары. Энергетики продолжают ремонтные работы, в первую очередь восстанавливая электроснабжение объектов критической инфраструктуры.