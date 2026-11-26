Росія атакувала чотири райони Дніпропетровщини: є поранений
Російські окупанти у ніч проти 26 листопада атакували Дніпропетровську область. Під ударом противника опинилося чотири райони. Відомо про пораненого 46-річного чоловіка.
Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.
Російський обстріл Дніпропетровщини
У Нікопольському районі противник завдав ударів по Нікополю та Марганецькій громаді, внаслідок чого поранення отримав чоловік.
А у Павлограді пошкоджені торговельний центр та АЗС.
Внаслідок російських обстрілів у Кривому Розі зайнялися магазин і складська будівля. Крім того, пошкоджень зазнала інфраструктура Новопільської громади.
У Миколаївській громаді Синельниківського району сталося пожежа на агропідприємстві.
Рятувальники вже ліквідували всі займання.
Як писали Новини.LIVE, депутат Дніпровської міськради Данило Міро повідомив про складну ситуацію з електропостачанням у місті. За його словами, окремі райони залишаються без світла по дві-три доби.
А 24 листопада внаслідок російської атаки на Дніпропетровщину поранення отримали двоє чоловіків у Павлограді. Крім того, сталася пожежа.