Ліквідація наслідків російського обстрілу Дніпропетровщини. Фото: ДСНС

Російські окупанти у ніч проти 26 листопада атакували Дніпропетровську область. Під ударом противника опинилося чотири райони. Відомо про пораненого 46-річного чоловіка.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Дніпропетровщини

У Нікопольському районі противник завдав ударів по Нікополю та Марганецькій громаді, внаслідок чого поранення отримав чоловік.

Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини. Фото: ДСНС

А у Павлограді пошкоджені торговельний центр та АЗС.

Атака Росії на Дніпропетровщину. Фото: ДСНС

Внаслідок російських обстрілів у Кривому Розі зайнялися магазин і складська будівля. Крім того, пошкоджень зазнала інфраструктура Новопільської громади.

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Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини 26 листопада. Фото: ДСНС

Ліквідація наслідків російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: ДСНС

У Миколаївській громаді Синельниківського району сталося пожежа на агропідприємстві.

Рятувальники вже ліквідували всі займання.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, депутат Дніпровської міськради Данило Міро повідомив про складну ситуацію з електропостачанням у місті. За його словами, окремі райони залишаються без світла по дві-три доби.

А 24 листопада внаслідок російської атаки на Дніпропетровщину поранення отримали двоє чоловіків у Павлограді. Крім того, сталася пожежа.