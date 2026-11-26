Спасатели устраняют последствия российского обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Запорожье. В результате обстрела погибли четверо полицейских. Речь идет о следователях отдела по расследованию особо тяжких преступлений следственного управления ГУНП в Запорожской области.

Об этом сообщил начальник областной полиции Артем Кисько в Facebook в четверг, 26 ноября, передает Новини.LIVE.

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Россия убила четырёх полицейских в Запорожье

В момент российской атаки полицейские находились на службе и выполняли свои профессиональные обязанности. Трое сотрудников погибли на месте, а за жизнь их руководителя врачи боролись более суток, но на следующий день его сердце остановилось.

"Наших погибших коллег объединяла общая цель — восстановление справедливости, раскрытие самых тяжких преступлений и помощь людям", — отметил Кисько.

По его словам, Россия убила 40-летнего подполковника Руслана Сироуха, который более 23 лет посвятил правоохранительной работе. Кисько отметил, что полицейский безупречно знал и выполнял свою работу до мельчайших деталей. У него остались жена, двое сыновей и мать.

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Погибшие Руслан Сироух и Евгений Смыков. Фото: facebook.com/artem.kis.ko

Погибла и майор полиции Екатерина Резникова в возрасте 36 лет. Она 19 лет посвятила расследованию самых сложных уголовных дел и поиску истины. После её безвременной смерти семилетняя дочь осталась без мамы, а семья — без любящей жены, дочери и сестры.

Третьей погибшей стала 32-летняя капитан полиции Оксана Рысей, которая посвятила службе украинскому народу более 13 лет. Она работала старшим следователем по особо важным делам, получала образование в магистратуре и постоянно совершенствовала свои профессиональные навыки. У Оксаны Рысей остались девятилетний сын, родители и старшая сестра.

Погибшие Екатерина Резникова и Оксана Рысей. Фото: facebook.com/artem.kis.ko

Еще один погибший — 38-летний капитан полиции Евгений Смыков, который отдал правоохранительной службе 12 лет. Вне работы он увлекался музыкой и обладал творческими способностями. После гибели отца 12-летний сын остался без его поддержки. Невыразимую утрату также переживают родители и брат Евгения Смыкова.

Кисько заявил, что российские оккупанты цинично убивают полицейских.

"Только за этот месяц мы потеряли десять побратимов и сестер. Не на линии боевого столкновения! Сегодня граница безопасности между фронтом и тылом фактически стерлась, каждый полицейский работает в условиях риска, защищая, спасая, отстаивая наш народ — порой ценой собственной жизни. За именем каждого погибшего — целая жизнь, несбывшиеся мечты, незавершенные дела и люди, которым их так не хватит. Они навсегда останутся частью нашего коллектива, нашей памяти и нашей истории. И наш долг — сохранить память о них и продолжить дело, которому они посвятили свою жизнь", — добавил начальник областной полиции.

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 26 ноября российские захватчики атаковали четыре района Днепропетровской области. В результате обстрела ранения получил 46-летний мужчина.

А с вечера 25 ноября до утра 26 ноября противовоздушная оборона сбила и подавила 87 российских дронов. Кроме того, противник нанес по Украине ракетные удары.