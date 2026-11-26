Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти вкотре атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу загинули четверо поліцейських. Йдеться про слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Запорізькій області.

Про це повідомив начальник обласної поліції Артем Кисько у Facebook у четвер, 26 листопада, передає Новини.LIVE.

Реклама

Росія вбила чотирьох поліцейських у Запоріжжі

У момент російської атаки поліцейські перебували на службі та виконували професійний обовʼязок. Троє співробітників загинули на місці, а за життя їхнього керівника лікарі боролися більше ніж добу, але наступного дня його серце зупинилося.

"Наших загиблих колег об'єднувала спільна мета – відновлення справедливості, розкриття найтяжчих злочинів та допомога людям", — зазначив Кисько.

За його словами, Росія вбила 40-річного підполковника Руслана Сіроуха, який понад 23 роки присвятив правоохоронній роботі. Кисько зауважив, що поліцейський бездоганно знав і виконував свою справу до найменших деталей. У нього залишилися дружина, двоє синів та мати.

Читайте також:

Загиблі Руслан Сіроух та Євген Смиков. Фото: facebook.com/artem.kis.ko

Загинула й майор поліції Катерина Рєзнікова у віці 36 років. Вона 19 років присвятила розслідуванню найскладніших кримінальних справ і пошуку істини. Після її передчасної смерті семирічна донька залишилася без мами, а родина — без люблячої дружини, доньки та сестри.

Третьою загиблою є 32-річна капітан поліції Оксана Рисей, яка присвятила службі українському народові понад 13 років. Вона працювала старшим слідчим в особливо важливих справах, здобувала освіту в магістратурі та постійно вдосконалювала свої професійні навички. В Оксани Рисей залишилися девʼятирічний син, батьки та старша сестра.

Загиблі Катерина Рєзнікова та Оксана Рисей. Фото: facebook.com/artem.kis.ko

Ще один загиблий 38-річний капітан поліції Євген Смиков, який віддав правоохоронній службі 12 років. Поза роботою він захоплювався музикою та мав творчі здібності. Після загибелі батька 12-річний син залишився без його підтримки. Невимовну втрату також переживають батьки та брат Євгена Смикова.

Кисько заявив, що російські окупанти цинічно вбивають поліцейських.

"Тільки за цей місяць ми втратили десятьох побратимів і посестер. Не на лінії бойового зіткнення! Сьогодні межа безпеки між фронтом і тилом фактично стерлася, кожен поліцейський працює в умовах ризику, захищаючи, рятуючи, боронячи наш народ, — часом ціною власного життя. За іменем кожного загиблого – ціле життя, нездійснені мрії, незакінчені справи та люди, яким їх так не вистачатиме. Вони назавжди залишаться частиною нашого колективу, нашої пам'яті та нашої історії. І наш обовʼязок - зберегти спогад про них і продовжити справу, якій вони присвятили своє життя", — додав начальник обласної поліції.

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 26 листопада російські загарбники атакували чотири райони Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу поранення отримали 46-річний чоловік.

А з вечора 25 листопада до ранку 26 листопада протиповітряна оборона збила та подавила 87 російських дронів. Крім того, противник атакував Україні балістикою.