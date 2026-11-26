Збитий дрон в небі. Фото: Reuters

Російська армія з вечора 25 листопада атакувала Україну балістичними ракетами Іскандер-М, Циркон, С-400 та 113 безпілотниками, серед яких було 76 реактивних Shahed. Станом на 08:00 у четвер, 26 листопада, українські військові збили чи подавили 87 дронів, але у небі досі є ворожі цілі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звіт Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Що відомо про роботу ППО 26 листопада

Під час нічного обстрілу 26 листопада російські війська комбінували балістику та безпілотну авіацію. Із територій Брянської та Курської областей РФ противник випустив балістичні ракети Іскандер-М, Циркон та С-400.

Водночас із шести напрямків росіяни запустили 113 дронів. Серед них налічувалося 76 реактивних безпілотників, а також апарати "Гербера" й дрони-імітатори типу "Пародія".

Статистика відбиття атаки 26 листопада. Фото: Командування ПС ЗСУ

До відбиття масованого повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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За попередніми підсумками на 08:00 ранку, протиповітряна оборона збила або подавила 87 ворожих безпілотників. Із загальної кількості знешкоджених цілей 52 припали на реактивні дрони типу Shahed.

Через ворожу атаку зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 20 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 6 локаціях.

Новини.LIVE повідомляли, що Україна та Норвегія спільно створили нову систему протиповітряної оборони DESNA, яку вже ввели в експлуатацію для боротьби з російськими безпілотниками. Осло навіть закупило й передало ЗСУ кілька таких комплексів.

Водночас постачання західних засобів ППО затримується. Стало відомо, що Міністерство оборони США досі притримує передачу Україні близько 60 ракет-перехоплювачів PAC-2 та PAC-3 для систем Patriot. Західні союзники вже оплатили ці боєприпаси, однак їхнє відправлення відкладається через позицію очільника Пентагону Піта Гегсета.