Міністр оборони України Євгеній Хмара під час телефонної розмови з міністром оборони Норвегії Торе Сандвіком. Фото: mod.gov.ua

Україна та Норвегія спільно розробили нову систему протиповітряної оборони DESNA. Вона вже введена в експлуатацію та допомагає захищати Україну від російських дронів. Норвегія вже придбала та передала Україні кілька таких систем.

Про це заявив міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік під час зустрічі з главою Міноборони України Євгенієм Хмарою в Осло, інформує Новини.LIVE.

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Як працює нова система ППО DESNA

Під час зустрічі в Осло міністри обговорили можливості розширення співпраці між двома країнами щодо нової системи протиповітряної оборони. Зокрема, йшлося про збільшення територій України, які зможуть отримувати захист завдяки DESNA.

За словами Сандвіка, система поєднує українські ракети з норвезькими системами управління вогнем. Українські ракети мають невисоку вартість і можуть вироблятися у великих кількостях, що є важливою складовою цього проєкту.

Розповідаючи про принцип співпраці та плани щодо подальшого розширення проєкту, норвезький міністр зазначив:

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"Це співпраця, яка передбачає інтеграцію недорогих українських ракет, що можуть вироблятися у великих кількостях, у системи управління вогнем, подаровані Норвегією. Ці системи вже введені в експлуатацію і допомагають захищати Україну від російських дронів. Уряд зараз працює над розширенням проєкту, щоб забезпечити протиповітряний захист більших територій України".

Система отримала назву DESNA на честь річки в Україні. Її розробили у співпраці норвезька компанія Kongsberg та український партнер.

Комплекс складається з ракет ППО українського виробництва та пускових установок. Вони підключаються до систем управління вогнем компанії Kongsberg, які надала Норвегія.

Окремо Сандвік звернув увагу на дефіцит ракет протиповітряної оборони на міжнародному ринку, спричинений надзвичайно високим попитом. Він наголосив, що ракети, які використовуються в DESNA, дешевші за традиційні аналоги та допомагають протидіяти російським атакам.

Пояснюючи значення українсько-норвезької співпраці для посилення протиповітряної оборони України, міністр додав:

"Ракети ППО є дефіцитним товаром на міжнародному ринку через надзвичайно високий попит. Ракети, що використовуються в системі DESNA, дешевші за традиційні ракети та допомагають протистояти російським атакам. Це результат плідної співпраці між норвезькою та українською оборонною промисловістю, яка допомагає рятувати життя українців".

Крім того, під час візиту Євгенія Хмари до Осло міністри оборони двох країн підписали меморандум про наміри щодо випробування української бойової цифрової екосистеми DELTA.

Новини.LIVE інформували, що Німеччина та Норвегія спільно профінансують закупівлю американського озброєння для України за програмою PURL. Допомога передбачає ракети PAC-2 і PAC-3 для Patriot, комплекси IRIS-T, боєприпаси та обладнання для ЗСУ. Окремо Німеччина працює над інтеграцією ракет IRIS-T у норвезькі системи ППО NASAMS.

Також ми писали, що Норвегія надає Україні вагому підтримку в посиленні протиповітряної оборони та боротьбі з російськими безпілотниками. Під час зустрічі з міністром фінансів Норвегії Єнсом Столтенбергом 4 листопада 2026 року міністр оборони України Євгеній Хмара обговорив безпекові загрози та подальшу військову співпрацю. Окремо сторони розглянули обмін технологіями й досвідом, а також створення спільних підприємств.