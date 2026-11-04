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Головна Новини дня Безпекові загрози та ППО: зустріч Хмари з міністром фінансів Норвегії

Безпекові загрози та ППО: зустріч Хмари з міністром фінансів Норвегії

Ua ru
4 листопада 2026 19:28
Україна та Норвегія обговорили посилення ППО і протидію російським атакам Міноборони
Міністр фінансів Єнс Столтенберг та міністр оборони України Євгеній Хмара. Фото: Міноборони

Міністр оборони України Євгеній Хмара у середу, 4 листопада, провів зустріч з міністром фінансів Норвегії Єнсом Столтенбергом. Зокрема, сторони обговорили безпекові загрози та посилення протиповітряної оборони.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає Новини.LIVE.

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Зустріч Хмари та Столтенберга

Норвегія надає вагому підтримку Україні у зміцненні системи протиповітряної оборони. Водночас українська сторона розвиває альтернативні підходи до протидії балістичним атакам.

Міністр оборони України Євгеній Хмара
Євгеній Хмара на зустрічі з міністром фінансів Норвегії. Фото: Міноборони

"Перше: наші військові продовжують знищувати російські балістичні пускові установки для зменшення ударів по Україні.  Друге: Сили оборони завдають ударів по заводах для зменшення обсягів виробництва компонентів балістичних ракет. Це вже впливає на спроможність Росії виготовляти таку зброю. Україна прагне масштабувати deep strike та збільшити ефективність наших ударів", — зазначив Хмара.

Крім того, сторони обговорили захист від російських реактивних дронів.

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У Міноборони зазначили, що завдяки допомозі Норвегії та інших партнерів Україна нарощує бойові можливості авіації F-16.

Крім того, норвезька підтримка сприяє розширенню використання додаткових засобів боротьби з безпілотниками, зокрема автоматизованих турелей і дронів-перехоплювачів.

Технологічність України

Також Хмара наголосив, що українська сторона зосереджується на впровадженні сучасних технологій, раціональному використанні ресурсів і мінімізації ризиків для життя військовослужбовців.

Міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг
Єнс Столтенберг. Фото: Міноборони

"Серед наших пріоритетів сьогодні — будівництво розгалуженої системи підземних оборонних і логістичних споруд, пунктів управління. Українські воїни знають, що необхідно робити. Потрібно додати їм ресурси, обладнання та техніку, щоб зробити їх роботу легшою та ефективнішою", — каже він.

Міністр додав, що Україна хоче розвивати з Норвегією взаємовигідне партнерство. Зокрема, серед напрямків:

  • обмін технологіями та досвідом;
  • створення спільних підприємств.

Як писали Новини.LIVE, під час зустрічі в Києві з українським колегою Денисом Шмигалем міністр енергетики Норвегії Тер'є Асланд повідомив про надання Україні 500 млн норвезьких крон. Фінансування призначене для підтримки українського енергетичного сектору.

Раніше український лідер Володимир Зеленський заявив, що Україна та Норвегія реалізують три спільні ініціативи, спрямовані на посилення протиповітряної оборони, протидію російським ударним безпілотникам і розвиток супутникового зв’язку. 

Міноборони Норвегія Україна Єнс Столтенберг Євгеній Хмара
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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