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Главная Новости дня Угрозы безопасности и ПВО: встреча Хмары с министром финансов Норвегии

Угрозы безопасности и ПВО: встреча Хмары с министром финансов Норвегии

Ua ru
4 ноября 2026 19:28
Украина и Норвегия обсудили усиление ПВО и противодействие российским атакам Минобороны
Министр финансов Йенс Столтенберг и министр обороны Украины Евгений Хмара. Фото: Минобороны

Министр обороны Украины Евгений Хмара в среду, 4 ноября, провел встречу с министром финансов Норвегии Йенсом Столтенбергом. В частности, стороны обсудили угрозы безопасности и укрепление противовоздушной обороны.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Новини.LIVE.

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Встреча Хмары и Столтенберга

Норвегия оказывает значительную поддержку Украине в укреплении системы противовоздушной обороны. В то же время украинская сторона разрабатывает альтернативные подходы к противодействию баллистическим атакам.

Міністр оборони України Євгеній Хмара
Евгений Хмара на встрече с министром финансов Норвегии. Фото: Минобороны

"Во-первых: наши военные продолжают уничтожать российские баллистические пусковые установки, чтобы сократить количество ударов по Украине. Во-вторых: Силы обороны наносят удары по заводам, чтобы сократить объемы производства компонентов баллистических ракет. Это уже сказывается на способности России производить такое оружие. Украина стремится расширить масштабы deep strike и повысить эффективность наших ударов", — отметил Хмара.

Кроме того, стороны обсудили защиту от российских реактивных дронов.

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В Минобороны отметили, что благодаря помощи Норвегии и других партнеров Украина наращивает боевые возможности авиации F-16.

Кроме того, норвежская поддержка способствует расширению использования дополнительных средств борьбы с беспилотниками, в частности автоматизированных турелей и дронов-перехватчиков.

Технологичность Украины

Также Хмара подчеркнул, что украинская сторона сосредоточивается на внедрении современных технологий, рациональном использовании ресурсов и минимизации рисков для жизни военнослужащих.

Міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг
Йенс Столтенберг. Фото: Минобороны

"Среди наших приоритетов сегодня — строительство разветвленной системы подземных оборонительных и логистических сооружений, пунктов управления. Украинские воины знают, что нужно делать. Нужно предоставить им ресурсы, оборудование и технику, чтобы сделать их работу легче и эффективнее", — говорит он.

Министр добавил, что Украина хочет развивать с Норвегией взаимовыгодное партнерство. В частности, среди направлений:

  • обмен технологиями и опытом;
  • создание совместных предприятий.

Как писали Новини.LIVE, во время встречи в Киеве с украинским коллегой Денисом Шмыгалем министр энергетики Норвегии Терье Асланд сообщил о выделении Украине 500 млн норвежских крон. Финансирование предназначено для поддержки украинского энергетического сектора.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина и Норвегия реализуют три совместные инициативы, направленные на укрепление противовоздушной обороны, противодействие российским ударным беспилотникам и развитие спутниковой связи.

Минобороны Норвегия Украина Йенс Столтенберг Евгений Хмара
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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