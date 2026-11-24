Министр обороны Украины Евгений Хмара во время телефонного разговора с министром обороны Норвегии Торе Сандвиком. Фото: mod.gov.ua

Украина и Норвегия совместно разработали новую систему противовоздушной обороны DESNA. Она уже введена в эксплуатацию и помогает защищать Украину от российских дронов. Норвегия уже приобрела и передала Украине несколько таких систем.

Об этом заявил министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик во время встречи с главой Минобороны Украины Евгением Хмарой в Осло, пишет Новини.LIVE.

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Как работает новая система ПВО DESNA

Во время встречи в Осло министры обсудили возможности расширения сотрудничества между двумя странами в отношении новой системы противовоздушной обороны. В частности, речь шла об увеличении территорий Украины, которые смогут получить защиту благодаря DESNA.

По словам Сандвика, система сочетает украинские ракеты с норвежскими системами управления огнем. Украинские ракеты имеют невысокую стоимость и могут производиться в больших количествах, что является важной составляющей этого проекта.

Рассказывая о принципе сотрудничества и планах по дальнейшему расширению проекта, норвежский министр отметил:

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"Это сотрудничество, которое предусматривает интеграцию недорогих украинских ракет, которые могут производиться в больших количествах, в системы управления огнем, подаренные Норвегией. Эти системы уже введены в эксплуатацию и помогают защищать Украину от российских дронов. Правительство сейчас работает над расширением проекта, чтобы обеспечить противовоздушную защиту более обширных территорий Украины".

Система получила название DESNA в честь реки в Украине. Её разработали совместно норвежская компания Kongsberg и украинский партнёр.

Комплекс состоит из ракет ПВО украинского производства и пусковых установок. Они подключаются к системам управления огнем компании Kongsberg, предоставленным Норвегией.

Отдельно Сандвик обратил внимание на дефицит ракет противовоздушной обороны на международном рынке, вызванный чрезвычайно высоким спросом. Он подчеркнул, что ракеты, используемые в DESNA, дешевле традиционных аналогов и помогают противостоять российским атакам.

Объясняя значение украинско-норвежского сотрудничества для укрепления противовоздушной обороны Украины, министр добавил:

"Ракеты ПВО являются дефицитным товаром на международном рынке из-за чрезвычайно высокого спроса. Ракеты, используемые в системе DESNA, дешевле традиционных ракет и помогают противостоять российским атакам. Это результат плодотворного сотрудничества между норвежской и украинской оборонной промышленностью, которое помогает спасать жизни украинцев".

Кроме того, во время визита Евгения Хмары в Осло министры обороны двух стран подписали меморандум о намерениях по испытанию украинской боевой цифровой экосистемы DELTA.

Новини.LIVE сообщали, что Германия и Норвегия совместно профинансируют закупку американского вооружения для Украины в рамках программы PURL. Помощь предусматривает поставку ракет PAC-2 и PAC-3 для Patriot, комплексов IRIS-T, боеприпасов и оборудования для ВСУ. Отдельно Германия работает над интеграцией ракет IRIS-T в норвежские системы ПВО NASAMS.

Также мы писали, что Норвегия оказывает Украине весомую поддержку в укреплении противовоздушной обороны и борьбе с российскими беспилотниками. Во время встречи с министром финансов Норвегии Йенсом Столтенбергом 4 ноября 2026 года министр обороны Украины Евгений Хмара обсудил угрозы безопасности и дальнейшее военное сотрудничество. Отдельно стороны рассмотрели вопросы обмена технологиями и опытом, а также создания совместных предприятий.