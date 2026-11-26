Сбитый дрон в небе. Фото: Reuters

С вечера 25 ноября российская армия атаковала Украину баллистическими ракетами "Искандер-М", "Циркон", С-400 и 113 беспилотниками, среди которых было 76 реактивных Shahed. По состоянию на 08:00 четверга, 26 ноября, украинские военные сбили или подавили 87 дронов, но в небе до сих пор остаются вражеские цели.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет Командования Воздушных сил ВСУ.

Реклама

Что известно о работе ПВО 26 ноября

Во время ночного обстрела 26 ноября российские войска комбинировали баллистические ракеты и беспилотную авиацию. С территории Брянской и Курской областей РФ противник запустил баллистические ракеты "Искандер-М", "Циркон" и С-400.

Одновременно с шести направлений россияне запустили 113 дронов. Среди них насчитывалось 76 реактивных беспилотников, а также аппараты «Гербера» и дроны-имитаторы типа "Пародия".

Статистика отражения атаки 26 ноября. Фото: Командование ВВС ВСУ

К отражению массированного воздушного нападения привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Читайте также:

По предварительным итогам на 08:00 утра противовоздушная оборона сбила или подавила 87 вражеских беспилотников. Из общего количества обезвреженных целей 52 пришлось на реактивные дроны типа Shahed.

В результате вражеской атаки зафиксировано попадание средств воздушного нападения в 20 точках, а также падение обломков сбитых целей в 6 точках.

Новини.LIVE сообщали, что Украина и Норвегия совместно создали новую систему противовоздушной обороны DESNA, которую уже ввели в эксплуатацию для борьбы с российскими беспилотниками. Осло даже закупило и передало ВСУ несколько таких комплексов.

В то же время поставки западных средств ПВО задерживаются. Стало известно, что Министерство обороны США до сих пор приостанавливает передачу Украине около 60 ракет-перехватчиков PAC-2 и PAC-3 для систем Patriot. Западные союзники уже оплатили эти боеприпасы, однако их отправка откладывается из-за позиции главы Пентагона Пита Хэгсета.