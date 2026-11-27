Рятувальник. Фото: ДСНС

Російські окупанти у пʼятницю, 27 листопада, атакували Дніпропетровську область. Ворог понад 20 разів обстріляв пʼять районів дронами. Внаслідок ударів загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Дніпропетровщини

Під ворожим вогнем у Нікопольському районі опинилися райцентр, а також Марганецька, Мирівська та Покровська громади. Внаслідок обстрілів пошкоджено підприємство й багатоквартирний будинок. Двох чоловіків віком 45 та 55 років у тяжкому стані госпіталізували.

Ліквідація наслідків російського обстрілу Дніпропетровщини. Фото: Дніпропетровська ОВА

У Кривому Розі пошкоджені транспортна інфраструктура та складська будівля. Внаслідок атаки загинула людина.

"У Синельниківському районі росіяни вдарили по Раївській, Васильківській та Миколаївській громадах. Пошкоджені агропідприємство та інфраструктура. У Кам’янському та Богданівській громаді Павлоградського району противник поцілив по інфраструктурі", — додав Ганжа.

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Допис очільника Дніпропетровської ОВА. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, Росія атакувала 49 населених пунктів Запорізької області, завдавши майже 700 ударів. Внаслідок атаки загинула людина, також є 16 поранених.

А у ніч проти 26 листопада російські загарбники обстріляли чотири райони Дніпропетровської області. Ворог поранив 46-річного чоловіка.