Спасатель. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в пятницу, 27 ноября, атаковали Днепропетровскую область. Враг более 20 раз обстрелял пять районов с помощью дронов. В результате ударов погиб один человек, ещё двое получили ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Днепропетровской области

Под вражеским огнем в Никопольском районе оказались райцентр, а также Марганецкая, Мировская и Покровская громады. В результате обстрелов повреждены предприятие и многоквартирный дом. Двое мужчин в возрасте 45 и 55 лет в тяжелом состоянии госпитализированы.

Ликвидация последствий российского обстрела Днепропетровской области. Фото: Днепропетровская ОВА

В Кривом Роге повреждены транспортная инфраструктура и складское здание. В результате атаки погиб человек.

"В Синельниковском районе россияне нанесли удары по Раевской, Васильковской и Николаевской общинам. Повреждены агропредприятие и инфраструктура. В Каменской и Богдановской общинах Павлоградского района противник нанес удары по инфраструктуре", — добавил Ганжа.

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Пост главы Днепропетровской ОВА. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, Россия атаковала 49 населенных пунктов Запорожской области, нанеся почти 700 ударов. В результате атаки погиб человек, также есть 16 раненых.

А в ночь на 26 ноября российские захватчики обстреляли четыре района Днепропетровской области. Враг ранил 46-летнего мужчину.