РФ знову атакувала Запорізьку область: є поранені та руйнування
Російські загарбники у пʼятницю, 27 листопада, атакували Запорізький район. Ворог завдав удару по приватному домоволодінню в одному з сіл. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє жінок.
Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.
Російський обстріл Запорізького району
Окупанти частково зруйнували приватний житловий будинок. Внаслідок удару сталася пожежа, яку вже ліквідували.
Одну з постраждалих рятувальники витягли з-під завалів і доправили до лікарні пожежним автомобілем.
Іншу травмовану до медзакладу доправили правоохоронці.
Обом жінкам надають необхідну медичну допомогу.
Як писали Новини.LIVE, 27 листопада російські окупанти атакували дроном Дніпро та спричинили пожежу в приватному будинку. Внаслідок обстрілу поранення отримала 74-річна жінка.
Крім того, сьогодні Росія атакувала Вінницьку область. Противник пошкодив енергооб'єкти та залізничну інфраструктуру.
А у ніч проти 27 листопада окупанти запускали 155 дронів. Сили протиповітряної оборони збили та подавили 110 цілей, серед яких 51 реактивний безпілотник.