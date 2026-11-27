Російський обстріл Запорізького району. Фото: ДСНС

Російські загарбники у пʼятницю, 27 листопада, атакували Запорізький район. Ворог завдав удару по приватному домоволодінню в одному з сіл. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє жінок.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Запорізького району

Окупанти частково зруйнували приватний житловий будинок. Внаслідок удару сталася пожежа, яку вже ліквідували.

Наслідки російського обстрілу Запорізького району 27 листопада. Фото: ДСНС

Пожежа в приватному будинку внаслідок російського обстрілу. Фото: ДСНС

Одну з постраждалих рятувальники витягли з-під завалів і доправили до лікарні пожежним автомобілем.

Допомога пораненій жінці. Фото: ДСНС

Іншу травмовану до медзакладу доправили правоохоронці.

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Порятунок травмованої жінки. Фото: ДСНС

Обом жінкам надають необхідну медичну допомогу.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, 27 листопада російські окупанти атакували дроном Дніпро та спричинили пожежу в приватному будинку. Внаслідок обстрілу поранення отримала 74-річна жінка.

Крім того, сьогодні Росія атакувала Вінницьку область. Противник пошкодив енергооб'єкти та залізничну інфраструктуру.

А у ніч проти 27 листопада окупанти запускали 155 дронів. Сили протиповітряної оборони збили та подавили 110 цілей, серед яких 51 реактивний безпілотник.