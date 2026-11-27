РФ снова атаковала Запорожскую область: есть раненые и разрушения
В пятницу, 27 ноября, российские захватчики атаковали Запорожский район. Враг нанес удар по частному домовладению в одном из сел. В результате обстрела ранения получили две женщины.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Новини.LIVE.
Российский обстрел Запорожского района
Оккупанты частично разрушили частный жилой дом. В результате удара возник пожар, который уже ликвидировали.
Одну из пострадавших спасатели извлекли из-под завалов и доставили в больницу на пожарной машине.
Другую пострадавшую в медицинское учреждение доставили правоохранители.
Обеим женщинам оказывают необходимую медицинскую помощь.
Как писали Новини.LIVE, 27 ноября российские оккупанты атаковали Днепр с помощью дрона и вызвали пожар в частном доме. В результате обстрела ранения получила 74-летняя женщина.
Кроме того, сегодня Россия атаковала Винницкую область. Противник повредил энергообъекты и железнодорожную инфраструктуру.
А в ночь на 27 ноября оккупанты запустили 155 дронов. Силы противовоздушной обороны сбили и подавили 110 целей, среди которых 51 реактивный беспилотник.