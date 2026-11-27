Спасатель. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в пятницу, 27 ноября, нанесли удар по Днепру. В результате обстрела пострадала 74-летняя женщина. Известно о пожаре в частном доме.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

Реклама

Российский обстрел Днепра 27 ноября

"Враг атаковал Днепр беспилотником. Загорелся частный дом", — отметил Ганжа.

Ранение получила 74-летняя женщина, которая находится в больнице в тяжелом состоянии. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Пост главы Днепропетровской ОВА. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, 27 ноября Россия атаковала пять районов Днепропетровской области, в результате чего погиб один человек. Кроме того, известно о двух раненых.

Читайте также:

А в ночь на 27 ноября российские оккупанты атаковали Украину 155 дронами. Силы ПВО сбили и подавили 110 целей, но в 27 населенных пунктах зафиксированы попадания.

Также противник нанес 699 ударов по 49 населённым пунктам Запорожской области. Враг убил одного человека и ранил 16. Всего поступило 119 сообщений о повреждениях и разрушениях жилых домов, автомобилей и инфраструктурных объектов.