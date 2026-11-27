Рятувальник. Фото: ДСНС

Російські окупанти у пʼятницю, 27 листопада, завдали удару по Дніпру. Внаслідок обстрілу постраждала 74-річна жінка. Відомо про пожежу в приватному будинку.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Дніпра 27 листопада

"Ворог атакував Дніпро безпілотником. Зайнявся приватний будинок", — зазначив Ганжа.

Поранення отримала 74-річна жінка, яка перебуває в лікарні в важкому стані. Медики надають їй усю необхідну допомогу.

Допис очільника Дніпропетровської ОВА. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, 27 листопада Росія атакувала пʼять районів Дніпропетровської області, внаслідок чого загинула одна людина. Крім того, відомо про двох поранених.

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А у ніч проти 27 листопада російські окупанти атакували Україну 155 дронами. Сили ППО збили та подавили 110 цілей, але на 27 локаціях є влучання.

Також противник завдав 699 ударів по 49 населених пунктах Запорізької області. Ворог вбив людину та 16 травмував. Загалом надійшло 119 повідомлень про пошкодження та руйнування житлових будинків, автомобілів й інфраструктурних об’єктів.