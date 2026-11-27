Енергетик проводить ремонтні роботи. Фото: ДТЕК

За минулу добу російські окупанти атакували важливі об’єкти енергетичної інфраструктури та мережі розподілу електроенергії. Через обстріли вранці, 27 листопада, без світла залишилися жителі Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Сумської, Харківської та Херсонської областей.

Про це повідомила пресслужба Укренерго, передає Новини.LIVE.

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Ситуація зі світлом в Україні

Наразі складна ситуація з електропостачанням в Дніпропетровській та Херсонській областях. Внаслідок російських ударів там знеструмлена значна частина споживачів. Крім того, на Дніпропетровщині діють аварійні відключення.

"Відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше повернути світло споживачам. Водночас повторні обстріли та постійні повітряні тривоги ускладнюють роботу, тому для відновлення електропостачання потрібно більше часу", — йдеться у повідомленні.

Через пошкодження енергообладнання у частині областей до кінця доби вимушено діють обмеження:

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для промисловості — графіки обмеження потужності;

⁠для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень від 0,5 до 3,5 черг.

В Укренерго наголосили, що актуальні графіки відключень необхідно перевіряти на офіційних сторінках свого оператора системи розподілу.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, український лідер Володимир Зеленський повідомив, що Росія готує новий масований обстріл енергетики та логістики. Противник вже завершує свою підготовку.

А 25 листопада російські окупанти атакували обʼєкт енергетичної інфраструктури в Полтавській області. Внаслідок обстрілу поранення отримала людина.