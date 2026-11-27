Укрэнерго: из-за ударов РФ обесточены потребители в шести областях
За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли удары по важным объектам энергетической инфраструктуры и сетям распределения электроэнергии. Из-за обстрелов утром 27 ноября без света остались жители Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Сумской, Харьковской и Херсонской областей.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго, передает Новини.LIVE.
Ситуация с электроснабжением в Украине
В настоящее время сложная ситуация с электроснабжением в Днепропетровской и Херсонской областях. В результате российских ударов там обесточена значительная часть потребителей. Кроме того, в Днепропетровской области действуют аварийные отключения.
"Восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее вернуть свет потребителям. В то же время повторные обстрелы и постоянные воздушные тревоги затрудняют работу, поэтому для восстановления электроснабжения требуется больше времени", — говорится в сообщении.
Из-за повреждений энергооборудования в некоторых областях до конца суток вынужденно действуют ограничения:
- для промышленности — графики ограничения мощности;
- для всех категорий потребителей — графики почасовых отключений от 0,5 до 3,5 очередей.
В Укрэнерго подчеркнули, что актуальные графики отключений необходимо проверять на официальных страницах своего оператора системы распределения.
Как писали Новини.LIVE, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовит новый массированный обстрел объектов энергетики и логистики. Противник уже завершает свою подготовку.
А 25 ноября российские оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Полтавской области. В результате обстрела один человек получил ранения.