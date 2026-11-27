Энергетик проводит ремонтные работы. Фото: ДТЭК

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли удары по важным объектам энергетической инфраструктуры и сетям распределения электроэнергии. Из-за обстрелов утром 27 ноября без света остались жители Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Сумской, Харьковской и Херсонской областей.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго, передает Новини.LIVE.

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Ситуация с электроснабжением в Украине

В настоящее время сложная ситуация с электроснабжением в Днепропетровской и Херсонской областях. В результате российских ударов там обесточена значительная часть потребителей. Кроме того, в Днепропетровской области действуют аварийные отключения.

"Восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее вернуть свет потребителям. В то же время повторные обстрелы и постоянные воздушные тревоги затрудняют работу, поэтому для восстановления электроснабжения требуется больше времени", — говорится в сообщении.

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Из-за повреждений энергооборудования в некоторых областях до конца суток вынужденно действуют ограничения:

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для промышленности — графики ограничения мощности;

⁠для всех категорий потребителей — графики почасовых отключений от 0,5 до 3,5 очередей.

В Укрэнерго подчеркнули, что актуальные графики отключений необходимо проверять на официальных страницах своего оператора системы распределения.

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Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовит новый массированный обстрел объектов энергетики и логистики. Противник уже завершает свою подготовку.

А 25 ноября российские оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Полтавской области. В результате обстрела один человек получил ранения.