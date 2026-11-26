Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/zelenskyy.official/

Российские войска продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, из-за чего в отдельных регионах продолжаются сложные восстановительные работы. В то же время украинская разведка фиксирует подготовку противника к очередной масштабной атаке.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

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Где сложнее всего обстоит ситуация с электроснабжением

По словам главы государства, россияне продолжают наносить удары по подстанциям, воздушным линиям электропередачи и сетям электроснабжения.

Наиболее сложная ситуация сохраняется в Днепре, Днепровском районе области и Павлограде. Также ремонтные работы продолжаются в Одессе и области, в Харьковской области, в Конотопе и в целом в Сумской области.

Зеленский отметил, что к восстановлению электроснабжения привлечены все необходимые силы. По его словам, резервное оборудование имеется, а ремонтные бригады работают круглосуточно.

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Россия готовит новую массированную атаку

Президент предупредил, что Россия завершает подготовку к очередному массированному удару. По данным разведки, среди потенциальных целей вновь будут энергетическая инфраструктура, логистика и объекты жизнеобеспечения в городах и населенных пунктах.

В связи с этим Зеленский ожидает доклада Министерства иностранных дел о переговорах с партнерами по поставкам средств противовоздушной обороны.

"Перехватчики для "Пэтриотов" и "Насамсов" — это ключевая задача", — подчеркнул глава государства.

Зеленский сообщил о ситуации на фронте и новых санкциях

Отдельно президент заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ о ситуации на передовой. Особое внимание уделили Константиновке в Донецкой области и прилегающим населенным пунктам.

По словам Зеленского, для украинских военных, обороняющих это направление, определены специальные задачи, которые должны быть полностью выполнены.

Также Украина готовит новые санкционные решения против российских предприятий и физических лиц, причастных к производству баллистических ракет. Эти шаги планируется согласовывать с международными партнерами.

Ранее Новини.LIVE сообщали о последствиях ночной российской атаки на Киев и семь областей Украины. Под ударами оказались объекты водоснабжения, тепловые сети, жилые дома и торговые центры. В частности, в Днепропетровской области неоднократно атаковали объекты водоканала, в Запорожье повредили теплосети, а в Харькове беспилотник попал в многоэтажный дом.

Также в Донецкой области российский беспилотник попал в почтовое отделение в Билбасовке Славянской общины. В результате удара погибла женщина, ещё трое человек получили ранения. После атаки возник пожар площадью 350 квадратных метров, однако спасателям пришлось приостановить его тушение из-за угрозы повторных ударов и активности российских дронов.