Спасатели на месте российского нападения. Фото: dsns.gov.ua

Российские войска продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины, в частности по объектам, от которых зависит повседневная жизнь населения. После очередной ночной атаки есть пострадавшие, а коммунальные и спасательные службы работают над ликвидацией последствий.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, сообщает Новини.LIVE.

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Какие объекты атаковала Россия этой ночью

Под ударами оказались Киев и семь областей Украины. Российские войска атаковали объекты водоснабжения, тепловые сети, торговые центры и жилые дома. На данный момент известно как минимум о десяти пострадавших.

Спасатели тушат пожар после российского удара. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

В Днепропетровской области россияне несколько раз за ночь атаковали объекты водоканала. По словам Корецкого, целью этих ударов было оставить людей без водоснабжения. В Кривом Роге и Павлограде в результате атак загорелись торговые центры.

Спасатели на месте российской атаки. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

В Запорожье повреждены тепловые сети, а на одном из промышленных предприятий — водопровод. В Харькове российский беспилотник попал в многоэтажное здание, а в Киеве зафиксировали ракетный удар по гражданской инфраструктуре.

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Отдельно премьер сообщил об ударах по гражданскому судоходству. В море недалеко от Одессы российские военные атаковали два иностранных судна, которые перевозили более 100 тысяч тонн зерна.

Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

В настоящее время соответствующие службы занимаются ликвидацией последствий обстрелов. К работе привлечены спасатели, медики, полицейские, энергетики и коммунальщики.

Ранее Новини.LIVE сообщали о российских атаках в Черниговской области, в результате которых пострадали четверо человек. В Городне беспилотник попал в пилораму, в результате чего трое человек получили ранения. Кроме того, FPV-дроны повредили больницу и школу в Семеновке, а в Олишевской общине в результате удара пострадала пожилая женщина.

Также Россия обстреляла четыре района Днепропетровской области. В Никополе и Марганецкой общине ранения получил 46-летний мужчина. В Павлограде повреждены торговый центр и автозаправка, а в Кривом Роге загорелись магазин и склад. Также в результате атаки возник пожар на агропредприятии в Николаевской общине Синельниковского района. Спасатели ликвидировали все возгорания.