Атака на Киев и семь областей: повреждены водоканалы, теплосети и дома
Российские войска продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины, в частности по объектам, от которых зависит повседневная жизнь населения. После очередной ночной атаки есть пострадавшие, а коммунальные и спасательные службы работают над ликвидацией последствий.
Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, сообщает Новини.LIVE.
Какие объекты атаковала Россия этой ночью
Под ударами оказались Киев и семь областей Украины. Российские войска атаковали объекты водоснабжения, тепловые сети, торговые центры и жилые дома. На данный момент известно как минимум о десяти пострадавших.
В Днепропетровской области россияне несколько раз за ночь атаковали объекты водоканала. По словам Корецкого, целью этих ударов было оставить людей без водоснабжения. В Кривом Роге и Павлограде в результате атак загорелись торговые центры.
В Запорожье повреждены тепловые сети, а на одном из промышленных предприятий — водопровод. В Харькове российский беспилотник попал в многоэтажное здание, а в Киеве зафиксировали ракетный удар по гражданской инфраструктуре.
Россия атаковала иностранные суда с зерном
Отдельно премьер сообщил об ударах по гражданскому судоходству. В море недалеко от Одессы российские военные атаковали два иностранных судна, которые перевозили более 100 тысяч тонн зерна.
В настоящее время соответствующие службы занимаются ликвидацией последствий обстрелов. К работе привлечены спасатели, медики, полицейские, энергетики и коммунальщики.
Ранее Новини.LIVE сообщали о российских атаках в Черниговской области, в результате которых пострадали четверо человек. В Городне беспилотник попал в пилораму, в результате чего трое человек получили ранения. Кроме того, FPV-дроны повредили больницу и школу в Семеновке, а в Олишевской общине в результате удара пострадала пожилая женщина.
Также Россия обстреляла четыре района Днепропетровской области. В Никополе и Марганецкой общине ранения получил 46-летний мужчина. В Павлограде повреждены торговый центр и автозаправка, а в Кривом Роге загорелись магазин и склад. Также в результате атаки возник пожар на агропредприятии в Николаевской общине Синельниковского района. Спасатели ликвидировали все возгорания.