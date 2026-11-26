Рятувальники на місці російської атаки. Фото: dsns.gov.ua

Російські війська продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України, зокрема по об’єктах, від яких залежить повсякденне життя населення. Після чергової нічної атаки є постраждалі, а комунальні та рятувальні служби працюють над ліквідацією наслідків.

Про це повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький, інформує Новини.LIVE.

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Які об’єкти атакувала Росія цієї ночі

Під ударами опинилися Київ і сім областей України. Російські війська атакували об’єкти водопостачання, теплові мережі, торговельні центри та житлові будинки. Наразі відомо щонайменше про десятьох постраждалих.

Рятувальники ліквідовують пожежу після російського удару. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

На Дніпропетровщині росіяни кілька разів за ніч атакували об’єкти водоканалу. За словами Корецького, метою цих ударів було залишити людей без водопостачання. У Кривому Розі та Павлограді внаслідок атак загорілися торговельні центри.

Рятувальники на місці російської атаки. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

У Запоріжжі пошкоджено теплові мережі, а на одному з промислових підприємств — водогін. У Харкові російський безпілотник влучив у багатоповерхівку, а в Києві зафіксували ракетний удар по цивільній інфраструктурі.

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Росія атакувала іноземні судна із зерном

Окремо премʼєр повідомив про удари по цивільному судноплавству. У морі поблизу Одеси російські військові атакували два іноземні судна, які перевозили понад 100 тисяч тонн зерна.

Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

Наразі відповідні служби займаються ліквідацією наслідків обстрілів. До роботи залучені рятувальники, медики, поліцейські, енергетики та комунальники.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про російські атаки на Чернігівщині, внаслідок яких постраждали четверо людей. У Городні безпілотник влучив у пилораму, через що троє людей дістали поранення. Крім того, FPV-дрони пошкодили лікарню та школу в Семенівці, а в Олишівській громаді внаслідок удару постраждала літня жінка.

Також Росія обстріляли чотири райони Дніпропетровщини. У Нікополі та Марганецькій громаді поранення дістав 46-річний чоловік. У Павлограді пошкоджено торговельний центр та автозаправку, а в Кривому Розі загорілися магазин і склад. Також через атаку виникла пожежа на агропідприємстві в Миколаївській громаді Синельниківського району. Рятувальники ліквідували всі займання.