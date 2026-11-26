Атака на Київ і сім областей: пошкоджені водоканали, тепломережі та будинки
Російські війська продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України, зокрема по об’єктах, від яких залежить повсякденне життя населення. Після чергової нічної атаки є постраждалі, а комунальні та рятувальні служби працюють над ліквідацією наслідків.
Про це повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький, інформує Новини.LIVE.
Які об’єкти атакувала Росія цієї ночі
Під ударами опинилися Київ і сім областей України. Російські війська атакували об’єкти водопостачання, теплові мережі, торговельні центри та житлові будинки. Наразі відомо щонайменше про десятьох постраждалих.
На Дніпропетровщині росіяни кілька разів за ніч атакували об’єкти водоканалу. За словами Корецького, метою цих ударів було залишити людей без водопостачання. У Кривому Розі та Павлограді внаслідок атак загорілися торговельні центри.
У Запоріжжі пошкоджено теплові мережі, а на одному з промислових підприємств — водогін. У Харкові російський безпілотник влучив у багатоповерхівку, а в Києві зафіксували ракетний удар по цивільній інфраструктурі.
Росія атакувала іноземні судна із зерном
Окремо премʼєр повідомив про удари по цивільному судноплавству. У морі поблизу Одеси російські військові атакували два іноземні судна, які перевозили понад 100 тисяч тонн зерна.
Наразі відповідні служби займаються ліквідацією наслідків обстрілів. До роботи залучені рятувальники, медики, поліцейські, енергетики та комунальники.
Раніше Новини.LIVE повідомляли про російські атаки на Чернігівщині, внаслідок яких постраждали четверо людей. У Городні безпілотник влучив у пилораму, через що троє людей дістали поранення. Крім того, FPV-дрони пошкодили лікарню та школу в Семенівці, а в Олишівській громаді внаслідок удару постраждала літня жінка.
Також Росія обстріляли чотири райони Дніпропетровщини. У Нікополі та Марганецькій громаді поранення дістав 46-річний чоловік. У Павлограді пошкоджено торговельний центр та автозаправку, а в Кривому Розі загорілися магазин і склад. Також через атаку виникла пожежа на агропідприємстві в Миколаївській громаді Синельниківського району. Рятувальники ліквідували всі займання.