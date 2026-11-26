Пожежа на Чернігівщині. Фото: ДСНС

Російські війська завдали серії ударів по Чернігівській області, внаслідок яких постраждали щонайменше четверо людей та виникли пожежі. Станом на ранок четверга, 26 листопада, відомо про пошкодження лікарні, школи, житлових будинків та підприємства.

Про це повідомили Новини.LIVE з посиланням на очільника Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса.

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Результати обстрілу на Чернігівщині. Фото: ДСНС

Наслідки російських ударів по Чернігівщині

У місті Городня російський безпілотник типу "Герань" влучив у пилораму. Внаслідок атаки постраждали троє людей, двох із яких госпіталізували, а ще одна людина перебуває на амбулаторному лікуванні.

На місці влучання виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

У Семенівці російські війська атакували цивільну інфраструктуру FPV-дронами. Через обстріли пошкоджень зазнали будівлі лікарні та школи.

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Пізно ввечері противник також ударив по території підприємства в Корюківці. Внаслідок атаки виникла пожежа, яку вдалося загасити.

Також у селі Олишівської громади постраждала літня жінка. Через російську атаку дронів пошкоджено житловий будинок та зайнялися господарські споруди.

Вранці 26 листопада росіяни атакували населений пункт у Новгород-Сіверському районі. Внаслідок удару загорівся будинок.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що в ніч проти 26 листопада російські війська атакували Україну 113 безпілотниками та балістичними ракетами. За даними Повітряних сил ЗСУ, протиповітряна оборона збила або подавила 87 дронів, серед яких було 52 реактивні Shahed.

Також Новини.LIVE писали, що 26 листопада російська армія атакувала чотири райони Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждав 46-річний чоловік. У Павлограді пошкоджено торговельний центр та автозаправну станцію, а у Кривому Розі загорілися магазин і складська будівля.