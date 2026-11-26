Пожар в Черниговской области. Фото: ГСЧС

Российские войска нанесли серию ударов по Черниговской области, в результате которых пострадали по меньшей мере четыре человека и возникли пожары. По состоянию на утро четверга, 26 ноября, известно о повреждении больницы, школы, жилых домов и предприятия.

Об этом сообщили Новини.LIVE со ссылкой на главу Черниговской областной военной администрации Вячеслава Чауса.

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Последствия обстрела в Черниговской области. Фото: ГСЧС

Последствия российских ударов по Черниговской области

В городе Городня российский беспилотник типа "Герань" попал в лесопилку. В результате атаки пострадали три человека, двоих из которых госпитализировали, а еще один человек находится на амбулаторном лечении.

На месте попадания возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

В Семеновке российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру FPV-дронами. В результате обстрелов повреждения получили здания больницы и школы.

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Поздно вечером противник также нанес удар по территории предприятия в Корюковке. В результате атаки возник пожар, который удалось потушить.

Также в селе Олишевской общины пострадала пожилая женщина. В результате российской атаки дронов поврежден жилой дом и загорелись хозяйственные постройки.

Утром 26 ноября россияне атаковали населенный пункт в Новгород-Северском районе. В результате удара загорелся дом.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 26 ноября российские войска атаковали Украину 113 беспилотниками и баллистическими ракетами. По данным Воздушных сил ВСУ, противовоздушная оборона сбила или подавила 87 дронов, среди которых было 52 реактивных Shahed.

Также Новини.LIVE писали, что 26 ноября российская армия атаковала четыре района Днепропетровской области, в результате чего пострадал 46-летний мужчина. В Павлограде повреждены торговый центр и автозаправочная станция, а в Кривом Роге загорелись магазин и складское здание.