В Донецкой области российский дрон атаковал почтовое отделение: есть погибшая и раненые
Российские войска обстреляли почтовое отделение в Донецкой области. В результате обстрела погибла женщина, ещё трое человек получили ранения. На месте попадания возник пожар, площадь которого достигла 350 квадратных метров.
Об этом сообщили в ГСЧС Донецкой области, передает Новини.LIVE.
Российский дрон попал в почтовое отделение
По информации спасателей, атака произошла вечером 25 ноября в поселке Билбасовка Славянской громады. Российский беспилотник попал в здание почтового отделения, после чего там вспыхнул пожар.
Пожарные прибыли на место происшествия и локализовали возгорание на площади 350 кв. м. Однако полностью ликвидировать пожар не удалось.
Из-за угрозы повторных российских ударов и высокой активности вражеских беспилотников спасатели были вынуждены приостановить тушение. Дальнейшие работы на объекте остаются опасными для личного состава.
Как сообщали Новини.LIVE, 23 ноября российские войска атаковали FPV-дроном автомобиль комиссии по восстановлению в Славянске. В момент удара представители городской военной администрации работали в частном секторе города, все они остались живы.
Также в ночь на 15 ноября россияне обстреляли Славянск Донецкой области. В результате атаки повреждения получили два четырнадцатиэтажных жилых здания. В ходе аварийно-спасательных работ спасатели извлекли из-под завалов мужчину.