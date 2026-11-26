Пожар на месте российской атаки. Фото: ГСЧС Донецкой области

Российские войска обстреляли почтовое отделение в Донецкой области. В результате обстрела погибла женщина, ещё трое человек получили ранения. На месте попадания возник пожар, площадь которого достигла 350 квадратных метров.

Об этом сообщили в ГСЧС Донецкой области, передает Новини.LIVE.

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Российский дрон попал в почтовое отделение

По информации спасателей, атака произошла вечером 25 ноября в поселке Билбасовка Славянской громады. Российский беспилотник попал в здание почтового отделения, после чего там вспыхнул пожар.

Спасатели ликвидируют пожар. Фото: ГСЧС Донецкой области

Пожарные прибыли на место происшествия и локализовали возгорание на площади 350 кв. м. Однако полностью ликвидировать пожар не удалось.

Тушение пожара. Фото: ГСЧС Донецкой области

Из-за угрозы повторных российских ударов и высокой активности вражеских беспилотников спасатели были вынуждены приостановить тушение. Дальнейшие работы на объекте остаются опасными для личного состава.

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Как сообщали Новини.LIVE, 23 ноября российские войска атаковали FPV-дроном автомобиль комиссии по восстановлению в Славянске. В момент удара представители городской военной администрации работали в частном секторе города, все они остались живы.

Также в ночь на 15 ноября россияне обстреляли Славянск Донецкой области. В результате атаки повреждения получили два четырнадцатиэтажных жилых здания. В ходе аварийно-спасательных работ спасатели извлекли из-под завалов мужчину.