Спасатели устраняют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: facebook.com/don.gunp

В Славянске российский FPV-дрон атаковал автомобиль комиссии по по єВідновленню. В это время представители комиссии выполняли свои обязанности в частном секторе города. Все остались живы.

Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации (ГВА) Вадим Лях, пишет Новини.LIVE.

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Российский FPV-дрон попал в автомобиль комиссии

Атака произошла 23 ноября около 14:30 в частном секторе центральной части Славянска. Автомобилем, в который попал вражеский беспилотник, пользовались представители комиссии по єВідновленню Славянской ГВА. Они как раз выполняли там свои обязанности.

К счастью, все остались живы.

В военной администрации также сообщили, что за прошедшую неделю в результате российских обстрелов погибли трое её сотрудников. В ГВА выразили соболезнования родным и близким погибших и обратились к горожанам:

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"Искренние соболезнования их родным и близким! Берегите себя

Держимся. Мы вместе!".

Скриншот сообщения Вадима Ляха/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 23 ноября российские войска атаковали Вознесеновский район Запорожья, поразив здание частной клиники, которая не работала. В результате удара погибли три человека, ещё один получил ранения. На третьем этаже здания возник пожар, который удалось локализовать, а поисково-спасательные работы продолжаются.

Также мы писали, что премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что с вечера 22 ноября российские войска атаковали железнодорожную, энергетическую и гражданскую инфраструктуру в 12 областях и Киеве. В результате обстрелов погибли шесть человек, ещё 32 получили ранения, среди них — ребёнок. Удары повредили железнодорожные объекты, энергетическую инфраструктуру и гражданские здания.