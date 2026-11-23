Последствия удара РФ по Запорожью 23 ноября 2026 года. Фото: t.me/zoda_gov_ua

В понедельник, 23 ноября, российские войска в очередной раз атаковали Запорожье. В результате удара погибли как минимум три человека, ещё один человек получил ранения. На месте попадания продолжаются поисково-спасательные работы.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин, пишет Новини.LIVE.

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Атака РФ на Запорожье: что известно о последствиях

Под вражеским ударом оказался Вознесеновский район Запорожья. Российские войска попали в здание частной клиники, которая не работала.

По предварительной информации, в результате атаки один человек получил ранения. Впоследствии стало известно о трех погибших.

Также на третьем этаже здания возник пожар. Его уже локализовали, однако поисково-спасательные работы на месте атаки продолжаются.

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Скриншот сообщения Семикина/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что 22 ноября 2026 года российские войска атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль в Шевченковском районе Запорожья. Ранение получил 68-летний водитель, которого госпитализировали. Его состояние медики оценили как средней тяжести.

Также мы писали, что в ночь на 21 ноября российские войска атаковали Запорожье, под ударом оказался детский сад. В результате атаки загорелась квартира в расположенном рядом многоэтажном доме. Также пострадал 63-летний мужчина, которому оказывают медицинскую помощь.