Наслідки удару РФ по Запоріжжю 23 листопада 2026 року. Фото: t.me/zoda_gov_ua

У понеділок, 23 листопад, російські війська вкотре атакували Запоріжжя. Внаслідок удару загинули щонайменше троє людей, ще одна людина зазнала поранень. На місці влучання тривають пошуково-рятувальні роботи.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін, інформує Новини.LIVE.

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Атака РФ на Запоріжжя: що відомо про наслідки

Під ворожим ударом опинився Вознесенівський район Запоріжжя. Російські війська влучили у будівлю приватної клініки, яка не працювала.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки одна людина дістала поранення. Згодом стало відомо про трьох загиблих.

Також на третьому поверсі будівлі виникла пожежа. Її вже локалізували, однак пошуково-рятувальні роботи на місці атаки тривають.

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Скриншот повідомлення Семікіна/Telegram

Новини.LIVE інформували, що російські війська атакували FPV-дроном цивільний автомобіль у Шевченківському районі Запоріжжя 22 листопада 2026 року. Поранення дістав 68-річний водій, якого госпіталізували. Його стан медики оцінили як середньої тяжкості.

Також ми писали, що у ніч проти 21 листопада російські війська атакували Запоріжжя, під ударом опинився дитячий садок. Унаслідок атаки загорілася квартира в розташованій поруч багатоповерхівці. Також постраждав 63-річний чоловік, якому надають медичну допомогу.