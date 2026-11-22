Медики надають допомогу після атаки РФ. Ілюстративне фото: facebook.com/DSNSZP/?locale=uk_UA

Російські війська атакували цивільний автомобіль у Запоріжжі за допомогою FPV-дрона. Унаслідок удару постраждав літній чоловік, який перебував за кермом. Потерпілого госпіталізували, його стан оцінюють як середньої тяжкості.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін у неділю, 22 листопада, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про атаку РФ на автомобіль у Запоріжжі

Сьогодні, 22 листопада, російські окупанти спрямували FPV-дрон на цивільний транспортний засіб у Шевченківському районі Запоріжжя. Внаслідок атаки поранень зазнав 68-річний водій автомобіля.

Після удару чоловікові знадобилася медична допомога. Його доставили до лікарні, де медики надають необхідне лікування. За інформацією Запорізької ОВА, наразі стан постраждалого оцінюють як середньої тяжкості.

"Поранений 68-річний водій. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Чоловіка доставили до лікарні, де йому надають необхідну допомогу", — написав глава ОВА.

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Скриншот повідомлення Семікіна/Telegram

Новини.LIVE інформували, що 22 листопада російські війська атакували дві АЗС "Укрнафти" у Запорізькій області. Також окупанти завдали авіаудару по дільниці газової служби на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки один працівник "Нафтогазу" дістав поранення, ще двоє — контузії.

Також ми писали, що 21 листопада у Запоріжжі повністю обмежили рух транспорту мостами та греблею ДніпроГЕС. Перекриття запровадили на тлі чергової російської атаки на місто. Внаслідок обстрілу у Вознесенівському районі постраждала дитина.