Міст у Запоріжжі. Фото: Onur Group

У суботу, 21 листопада, у Запоріжжі повністю перекрили рух транспорту мостами та греблею Дніпровської гідроелектростанції (ДніпроГЕС). Обмеження запровадили на тлі російської атаки на місто, внаслідок якої постраждали люди.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін, передає Новини.LIVE.

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Повідомлення Семікіна. Фото: скриншот

Що відомо про перекриття переправ у Запоріжжі

За інформацією обласної адміністрації, проїзд автомобільного транспорту мостами та греблею гідроелектростанції наразі повністю заборонений.

Причини запровадження обмежень та орієнтовні терміни відновлення руху поки не уточнили. Водночас стало відомо про чергову російську атаку на Запоріжжя.

За попередніми даними, у Вознесенівському районі міста поранення дістала одна дитина. Інформації про характер її травм поки немає.

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Офіційної інформації про можливі пошкодження транспортної інфраструктури або гідроелектростанції також поки немає.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що в ніч проти 21 листопада російські війська атакували Запоріжжя, влучивши в дитячий садок. У сусідньому багатоквартирному будинку після обстрілу загорілася квартира.

Також Новини.LIVE писав, що ввечері 18 листопада російські війська завдали ударів по Запоріжжю, Чугуєву та Кременчуку. У Запоріжжі поранень дістали двоє людей, а в Чугуєві безпілотники влучили в дев'ятиповерховий житловий будинок, травмувавши двох мешканців. У Кременчуці внаслідок атаки на приватне підприємство спалахнула пожежа, проте обійшлося без постраждалих.