Мост в Запорожье. Фото: Onur Group

В субботу, 21 ноября, в Запорожье полностью перекрыли движение транспорта по мостам и плотине Днепровской гидроэлектростанции (ДнепроГЭС). Ограничения ввели на фоне российской атаки на город, в результате которой пострадали люди.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин, передает Новини.LIVE.

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Сообщение Семикина. Фото: скриншот

Что известно о перекрытии переправ в Запорожье

По информации областной администрации, проезд автомобильного транспорта по мостам и плотине гидроэлектростанции в настоящее время полностью запрещен.

Причины введения ограничений и ориентировочные сроки возобновления движения пока не уточнили. В то же время стало известно об очередной российской атаке на Запорожье.

По предварительным данным, в Вознесеновском районе города ранения получил один ребенок. Информации о характере его травм пока нет.

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Официальной информации о возможных повреждениях транспортной инфраструктуры или гидроэлектростанции также пока нет.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что в ночь на 21 ноября российские войска атаковали Запорожье, попав в детский сад. В соседнем многоквартирном доме после обстрела загорелась квартира.

Также Новини.LIVE писал, что вечером 18 ноября российские войска нанесли удары по Запорожью, Чугуеву и Кременчугу. В Запорожье ранения получили два человека, а в Чугуеве беспилотники попали в девятиэтажный жилой дом, травмировав двух жителей. В Кременчуге в результате атаки на частное предприятие вспыхнул пожар, однако обошлось без пострадавших.