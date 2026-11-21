В Запорожье полностью перекрыли движение по мостам и плотине ДнепроГЭС
В субботу, 21 ноября, в Запорожье полностью перекрыли движение транспорта по мостам и плотине Днепровской гидроэлектростанции (ДнепроГЭС). Ограничения ввели на фоне российской атаки на город, в результате которой пострадали люди.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин, передает Новини.LIVE.
Что известно о перекрытии переправ в Запорожье
По информации областной администрации, проезд автомобильного транспорта по мостам и плотине гидроэлектростанции в настоящее время полностью запрещен.
Причины введения ограничений и ориентировочные сроки возобновления движения пока не уточнили. В то же время стало известно об очередной российской атаке на Запорожье.
По предварительным данным, в Вознесеновском районе города ранения получил один ребенок. Информации о характере его травм пока нет.
Официальной информации о возможных повреждениях транспортной инфраструктуры или гидроэлектростанции также пока нет.
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что в ночь на 21 ноября российские войска атаковали Запорожье, попав в детский сад. В соседнем многоквартирном доме после обстрела загорелась квартира.
Также Новини.LIVE писал, что вечером 18 ноября российские войска нанесли удары по Запорожью, Чугуеву и Кременчугу. В Запорожье ранения получили два человека, а в Чугуеве беспилотники попали в девятиэтажный жилой дом, травмировав двух жителей. В Кременчуге в результате атаки на частное предприятие вспыхнул пожар, однако обошлось без пострадавших.