Медики оказывают помощь после атаки РФ. Иллюстративное фото: facebook.com/DSNSZP/?locale=uk_UA

Российские войска атаковали гражданский автомобиль в Запорожье с помощью FPV-дрона. В результате удара пострадал пожилой мужчина, находившийся за рулем. Пострадавшего госпитализировали, его состояние оценивается как средней тяжести.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин в воскресенье, 22 ноября, пишет Новини.LIVE.

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Что известно об атаке РФ на автомобиль в Запорожье

Сегодня, 22 ноября, российские оккупанты направили FPV-дрон на гражданское транспортное средство в Шевченковском районе Запорожья. В результате атаки ранения получил 68-летний водитель автомобиля.

После удара мужчине потребовалась медицинская помощь. Его доставили в больницу, где медики оказывают необходимое лечение. По информации Запорожской ОВА, в настоящее время состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести.

"Ранен 68-летний водитель. Его состояние медики оценивают как средней тяжести. Мужчину доставили в больницу, где ему оказывают необходимую помощь", — написал глава ОВА.

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Скриншот сообщения Семикина/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что 22 ноября российские войска атаковали две АЗС "Укрнафты" в Запорожской области. Также оккупанты нанесли авиаудар по участку газовой службы в Днепропетровской области. В результате атаки один сотрудник "Нафтогаза" получил ранение, ещё двое — контузии.

Также мы писали, что 21 ноября в Запорожье полностью ограничили движение транспорта по мостам и плотине ДнепроГЭС. Ограничение ввели на фоне очередной российской атаки на город. В результате обстрела в Вознесеновском районе пострадал ребенок.