Пожар в Запорожье после обстрела ночью 21 ноября 2026 года. Фото: t.me/zoda_gov_ua

В ночь на субботу, 21 ноября, российские военные атаковали Запорожье. Под ударом оказался детский сад.

Об этом со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Михаила Семикина сообщает Новини.LIVE.

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Последствия удара по Запорожью ночью 21 ноября

Воздушная тревога в Запорожском районе длилась с 00:40 до 00:47. Она была желтого уровня, который означает дроновую угрозу.

Загорелась квартира в многоэтажном доме, расположенном рядом с детским садом. Есть ли пострадавшие — уточняют.

ОБНОВЛЕНО 02:37: В результате атаки пострадал 63-летний мужчина. Потерпевшему оказывают медицинскую помощь.

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Скриншот сообщений t.me/zoda_gov_ua

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на председателя Совета обороны Александра Вилкула сообщал, что в результате российского удара по Кривому Рогу 20 ноября пострадали 42 человека. Четверо потерпевшая — дети. Погибли 20-летняя фельдшер и семилетний мальчик.

Также Новини.LIVE со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского писал, что в течение текущего года РФ провалила две наступательные операции. После неудач на фронте российские войска усилили массированные удары по Украине. Главными целями врага являются гражданское население и критически важная инфраструктура.