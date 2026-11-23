Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: facebook.com/don.gunp

У Слов’янську російський FPV-дрон атакував автомобіль комісії з єВідновлення. У цей час представники комісії виконували свої обов’язки у приватному секторі міста. Усі залишилися живими.

Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації (МВА) Вадим Лях, інформує Новини.LIVE.

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Російський FPV-дрон влучив в автомобіль комісії

Атака сталася 23 листопада близько 14:30 у приватному секторі центральної частини Слов’янська. Автомобілем, у який влучив ворожий безпілотник, користувалися представники комісії з єВідновлення Слов’янської МВА. Вони саме виконували там свої обов’язки.

На щастя, усі залишилися живими.

У військовій адміністрації також повідомили, що за минулий тиждень внаслідок російських обстрілів загинули троє її співробітників. У МВА висловили співчуття рідним і близьким загиблих та звернулися до містян:

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"Щирі співчуття їхнім рідним і близьким!Бережіть себе

Тримаємося. Ми разом!".

Скриншот повідомлення ВадимаЛяха/facebook

Новини.LIVE інформували, що 23 листопада російські війська атакували Вознесенівський район Запоріжжя, влучивши у будівлю приватної клініки, яка не працювала. Внаслідок удару загинули троє людей, ще одна людина дістала поранення. На третьому поверсі будівлі виникла пожежа, яку локалізували, а пошуково-рятувальні роботи тривають.

Також ми писали, що прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що від вечора 22 листопада російські війська атакували залізничну, енергетичну та цивільну інфраструктуру в 12 областях і Києві. Внаслідок обстрілів загинули шестеро людей, ще 32 дістали поранення, серед них — дитина. Удари пошкодили залізничні об’єкти, енергетичну інфраструктуру та цивільні будівлі.